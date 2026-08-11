Coriander Leaves Storage Tips: बार-बार सड़ जाता है हरा धनिया? तो जल्द अपनाएं 6 स्टोरेज टिप्स, हफ्तेभर फ्रेश रहेंगे पत्ते
How To Store Coriander Leaves: हरा धनिया खाने की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ा देता है, लेकिन इसकी पत्तियां बेहद नाजुक होती हैं. गलत तरीके से रखने पर कुछ ही दिनों में धनिया पीला, नरम और चिपचिपा हो सकता है. अगर आप भी हर बार धनिया खरीदकर फेंक देते हैं, तो स्टोरेज का तरीका बदलने की जरूरत है.
धनिया खरीदते वक्त ही कर लें आधा काम
धनिया को लंबे समय तक ताजा रखने की शुरुआत बाजार से ही होती है. ऐसा गुच्छा चुनें जिसकी पत्तियां गहरी हरी, ताजी और बिना दाग वाली हों. डंठल मजबूत और खुशबू फ्रेश होनी चाहिए. घर लाने के बाद पीली, काली या खराब पत्तियों को तुरंत अलग कर दें क्योंकि एक सड़ी पत्ती बाकी गुच्छे को भी जल्दी खराब कर सकती है.
धनिया के पत्तों को जार में फूलों की तरह रखें
डंठल वाला धनिया स्टोर करने के लिए जार का तरीका काफी आसान है. डंठल के निचले हिस्से को थोड़ा काटकर साफ जार में थोड़े पानी के साथ खड़ा कर दें. ध्यान रखें कि पानी सिर्फ डंठलों तक रहे, उसमें पत्तियां गलती से भी न डूबें. ऊपर से ढीला बैग लगाकर इसे फ्रिज में रख सकते हैं. पानी को कुछ दिनों के अंतराल पर बदलते भी रहें.
पेपर टॉवल बनेगा धनिया पत्ते के लिए नमी की बैलेंस
धनिया पत्ता धोकर रखना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छी तरह सुखाएं. पत्तियों पर पानी की बूंदें नहीं रहनी चाहिए. अब धनिये को सूखे पेपर टॉवल में हल्के से लपेटकर जिपलॉक बैग या कंटेनर में रखें. पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है और पत्तियों को जल्दी गलने से बचाने में मदद कर सकता है.
एयरटाइट बॉक्स में ऐसे रखें धनिया पत्ता
साफ किए हुए धनिये को चौड़े कंटेनर में भी रखा जा सकता है. नीचे पेपर टॉवल बिछाएं और उसके ऊपर धनिया रखें. ज्यादा मात्रा हो तो बीच में ही पेपर टॉवल की एक परत लगा सकते हैं. धनिये को दबाकर भरने के बजाय थोड़ी जगह छोड़ें. कंटेनर बंद करके फ्रिज के वेजिटेबल सेक्शन में रखना बेहतर रहेगा.
गलती से भी गीला धनिया पत्ता बांध कर न रखें
धनिया धोकर तुंरत किसी पॉलिथीन या बंद डिब्बे में बांध कर न रखें क्योंकि ऐसा करने से धनिया की ताजगी को नुकसान पहुंचता है. अंदर फंसी नमी से पत्तियां जल्दी नरम और चिपचिप पड़ सकती है. इसलिए धोने के बाद पहले अतिरिक्त पानी सुखाएं. साथ ही धनिये को सेब और केले जैसे एथिलीन छोड़ने वाले फलों से दूर रखना भी एक बेहतर विकल्प है.
ज्यादा दिनों के लिए हर्ब कीपर या फ्रीजर का इस्तेमाल करें
अगर घर में धनिया और दूसरी हर्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो हर्ब कीपर उपयोगी विकल्प हो सकता है. इसमें डंठलों को नमी मिलती है, जबकि पत्तियां पानी में डूबी नहीं रहतीं. वहीं धनिया थोड़ा मुरझा गया हो लेकिन खराब न हुआ हो, तो उसे काटकर चटनी या खाना बनाने के लिए फ्रीज किया जा सकता है. सबसे जरूरी नियम याद रखें कि धनिया को न तो जरूरत से ज्यादा गीला रखें और न ही पूरी तरह सूखने दें.