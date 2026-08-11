Coriander Leaves Storage Tips: बार-बार सड़ जाता है हरा धनिया? तो जल्द अपनाएं 6 स्टोरेज टिप्स, हफ्तेभर फ्रेश रहेंगे पत्ते

ज्यादा दिनों के लिए हर्ब कीपर या फ्रीजर का इस्तेमाल करें

अगर घर में धनिया और दूसरी हर्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो हर्ब कीपर उपयोगी विकल्प हो सकता है. इसमें डंठलों को नमी मिलती है, जबकि पत्तियां पानी में डूबी नहीं रहतीं. वहीं धनिया थोड़ा मुरझा गया हो लेकिन खराब न हुआ हो, तो उसे काटकर चटनी या खाना बनाने के लिए फ्रीज किया जा सकता है. सबसे जरूरी नियम याद रखें कि धनिया को न तो जरूरत से ज्यादा गीला रखें और न ही पूरी तरह सूखने दें.