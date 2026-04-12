रोज तांबे के बर्तन का पानी पीना कितना फायदेमंद? ये लोग रहें सावधान

Copper vessel water: भारतीय परंपरा में तांबे के बर्तन में पानी पीने की आदत सदियों से चली आ रही है. इस परंपरा को आयुर्वेद में लाभकारी माना जाता है. आज के समय में लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार में फिर तांबे के बर्तन में पानी पीना ट्रेंड में आ गया है. कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. माना जाता है कि, तांबे के बर्तन में रखा पानी शरीर को डिटॉक्स करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आता है.