Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे

Cooler Best Grass: गर्मी के मौसम में कूलर का सही पैड चुनना बहुत जरूरी होता है. Desert Cooler में अक्सर घास वाले पैड लगाए जाते हैं, जबकि रूम कूलर में Honeycomb Pads का इस्तेमाल होता है. दोनों के फायदे और नुकसान अलग हैं. सही पैड चुनने के लिए आपको उनके डिजाइन, टिकाऊपन और कूलिंग क्षमता को समझना होगा.