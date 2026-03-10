  • Home>
  Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे

Cooler Best Grass: गर्मी के मौसम में कूलर का सही पैड चुनना बहुत जरूरी होता है. Desert Cooler में अक्सर घास वाले पैड लगाए जाते हैं, जबकि रूम कूलर में Honeycomb Pads का इस्तेमाल होता है. दोनों के फायदे और नुकसान अलग हैं. सही पैड चुनने के लिए आपको उनके डिजाइन, टिकाऊपन और कूलिंग क्षमता को समझना होगा.


By: sanskritij jaipuria | Last Updated: March 10, 2026 11:01:49 AM IST

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
1/7

Honeycomb Pads क्या हैं?

Honeycomb Pads सेल्युलोज पेपर से बने होते हैं और इनका डिजाइन मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है. पैड में पानी समान रूप से फैलता है, जिससे हवा ठंडी होकर बाहर निकलती है. ये रूम कूलर में इस्तेमाल होते हैं और लंबे समय तक स्थिर कूलिंग देते हैं.

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
2/7

Honeycomb Pads के फायदे

इनसे कूलिंग ज्यादा स्थिर और बेहतर होती है. पैड लंबे समय तक टिकते हैं और बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. पानी को अच्छे से सोखते हैं, जिससे कूलर से आने वाली हवा अधिक ठंडी होती है. रख-रखाव आसान है, साफ-सफाई कम मेहनत में हो जाती है.

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
3/7

Honeycomb Pads के नुकसान

घास वाले पैड की तुलना में इनकी कीमत ज्यादा होती है. हार्ड वाटर की वजह से ये जल्दी खराब हो सकते हैं. अगर लंबे समय तक सही ढंग से मेंटेन न किया जाए, तो पैड की कूलिंग क्षमता घट सकती है.

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
4/7

Desert Cooler Pads क्या हैं?

Desert Cooler Pads लकड़ी की घास से बनते हैं. ये शुरुआती समय में कूलिंग अच्छी देते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं. इनका इस्तेमाल बड़े कमरे या खुले स्थानों में ज्यादा होता है.

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
5/7

Desert Cooler Pads के फायदे

इनकी कीमत Honeycomb Pads की तुलना में कम होती है. मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं. शुरुआती समय में ठंडी हवा देने की क्षमता बढ़िया होती है. छोटे बजट में कूलर चलाने के लिए ये बेहतर ऑप्शन हैं.

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
6/7

Desert Cooler Pads के नुकसान

जल्दी खराब हो जाते हैं और हर साल बदलने की जरूरत पड़ती है. बदबू और फंगस लगने का खतरा रहता है. पानी की अधिकता या सफाई न करने पर कूलिंग क्षमता कम हो सकती है. लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर रख-रखाव ज्यादा मेहनत वाला होता है.

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
7/7

कौन सा पैड चुनें?

अगर आपका बजट कम है और आपको शुरुआत में ठंडी हवा चाहिए तो Desert Cooler के घास वाले पैड बेहतर है. अगर आप बार-बार पैड बदलने के झंझट से बचना चाहते हैं और लंबे समय तक स्थिर कूलिंग चाहते हैं तो Honeycomb Pads चुनें.

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery

Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery
Cooler Tips: हनीकॉम्ब या डेजर्ट कूलर पैड कौन सी घास देती है ज्यादा ठंडी हवा, जानें दोनों के फायदे - Photo Gallery