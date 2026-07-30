कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स में क्या है अंतर? जानें भारत ने किसमे करता है बेस्ट

Commonwealth vs Olympic Games: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाने जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हैं जो हर चार साल में होते हैं. इस साल, ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेंगे. इनकी शुरुआत 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के तौर पर हुई थी. कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह, ओलंपिक गेम्स भी स्पोर्ट्स की दुनिया में खास हैं, लेकिन अक्सर उन्हें एक ही समझ लिया जाता है.

कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स के बीच कुछ एक जैसी बातें और अंतर होने से उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है और फर्क करना मुश्किल हो सकता है. जानें कि वे एक जैसी बातें और अंतर क्या हैं.

चलिए सबसे पहले दोनों के बीच एक जैसी बातों को समझते हैं. एथलीट दोनों इवेंट में मेडल के लिए मुकाबला करते हैं. ये हर चार साल में होते हैं और इनमें कई देश शामिल होते हैं. ये एक जैसी बातें अक्सर लोगों को कन्फ्यूज कर सकती हैं. हालांकि, इन दोनों इवेंट की शुरुआत, स्कोप और अहमियत बिल्कुल अलग हैं.