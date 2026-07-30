कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स में क्या है अंतर? जानें भारत ने किसमे करता है बेस्ट
Commonwealth vs Olympic Games: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाने जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हैं जो हर चार साल में होते हैं. इस साल, ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेंगे. इनकी शुरुआत 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के तौर पर हुई थी. कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह, ओलंपिक गेम्स भी स्पोर्ट्स की दुनिया में खास हैं, लेकिन अक्सर उन्हें एक ही समझ लिया जाता है.
कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स के बीच कुछ एक जैसी बातें और अंतर होने से उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है और फर्क करना मुश्किल हो सकता है. जानें कि वे एक जैसी बातें और अंतर क्या हैं.
चलिए सबसे पहले दोनों के बीच एक जैसी बातों को समझते हैं. एथलीट दोनों इवेंट में मेडल के लिए मुकाबला करते हैं. ये हर चार साल में होते हैं और इनमें कई देश शामिल होते हैं. ये एक जैसी बातें अक्सर लोगों को कन्फ्यूज कर सकती हैं. हालांकि, इन दोनों इवेंट की शुरुआत, स्कोप और अहमियत बिल्कुल अलग हैं.
ऑर्गनाइज करने वाली बॉडी
ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ऑर्गनाइज करती है. इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में है. कॉमनवेल्थ गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF) ऑर्गनाइज़ करता है. दोनों ऑर्गनाइज़ेशन पूरी तरह से अलग हैं, जो अलग-अलग नियम बनाते हैं और गेम्स को अलग-अलग तरीकों से ऑर्गनाइज़ करते हैं.
हिस्सा लेने वाले देशों की संख्या और पहचान
यह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को कन्फ्यूज़ करता है. दुनिया के लगभग सभी पहचाने गए देश ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकते हैं. अभी, 200 से ज़्यादा देशों की टीमें ओलंपिक्स में हिस्सा लेती हैं.कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ़ वही देश हिस्सा लेते हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे और अब कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस के मेंबर हैं. इनकी संख्या लगभग 70-72 है. मज़ेदार बात यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड अलग-अलग टीमों के तौर पर खेलते हैं, जबकि ओलंपिक्स में वे सभी ग्रेट ब्रिटेन के नाम से एक साथ खेलते हैं. इससे कन्फ्यूज़न होता है कि एक ही देश दो अलग-अलग तरीकों से क्यों खेलता है.
समर और विंटर वर्जन के बीच फर्क
ओलंपिक गेम्स के दो बड़े एडिशन होते हैं.समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स. दोनों अलग-अलग सालों में, हर दो साल में होते हैं. विंटर ओलंपिक्स में स्कीइंग और आइस हॉकी जैसे बर्फ़ और ठंडे खेल होते हैं.कॉमनवेल्थ गेम्स का सिर्फ़ एक बड़ा एडिशन होता है, जो गर्मियों के मौसम में होता है. सर्दियों का कोई अलग वर्शन नहीं होता.
प्रतिष्ठा और स्तर में अंतर
ओलंपिक मेडल को स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के टॉप एथलीट हिस्सा लेते हैं. ओलंपिक मेडल जीतना किसी भी एथलीट के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जाता है. कॉमनवेल्थ गेम्स को अक्सर फ्रेंडली गेम्स कहा जाता है. माहौल कम स्ट्रेसफुल और ज़्यादा अच्छा होता है. हालांकि जीतना आसान नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन का लेवल और ग्लोबल पहचान ओलंपिक्स जितनी आम नहीं है.
खेलों की सूची में भी फर्क
कुछ स्पोर्ट्स दोनों इवेंट्स में एक जैसे होते हैं, जैसे एथलेटिक्स, स्विमिंग, बॉक्सिंग और बैडमिंटन. हालांकि, कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बाउल्स और नेटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी शामिल हैं, जो ओलंपिक्स में नहीं खेले जाते. ओलंपिक्स में स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग जैसे ज़्यादा मॉडर्न स्पोर्ट्स भी शामिल हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं हैं.
लोग कन्फ्यूज़ क्यों हैं?
इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों इवेंट्स का स्ट्रक्चर—ओपनिंग सेरेमनी, मेडल टेबल और एथलीट्स का मार्च पास्ट—काफ़ी हद तक एक जैसा है. इसके अलावा, दोनों इवेंट्स में "गेम्स" शब्द के इस्तेमाल से लोग उन्हें एक ही समझने की गलती करते हैं.