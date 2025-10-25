50 की उम्र के बाद भूलकर भी न खाएं ये बीज, वरना बिगड़ सकती है सेहत

बढ़ती उम्र के साथ शरीर की पाचन शक्ति, किडनी फंक्शन और मेटाबॉलिज्म धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं. ऐसे में हर चीज जो पहले फायदेमंद लगती थी, वो अब नुकसान भी पहुंचा सकती है. कई बार हम हेल्दी समझकर कुछ बीज रोजाना खा लेते हैं, लेकिन सीनियर्स के लिए ये बीज पाचन में भारी, किडनी पर बोझ डालने वाले और ब्लड शुगर या प्रेशर को असंतुलित करने वाले साबित हो सकते हैं. अगर आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं, तो जानिए कौन से सीड्स से दूरी बनाए रखना जरूरी है ताकि आपकी हेल्थ, डाइजेशन और एनर्जी बनी रहे.