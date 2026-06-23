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Samay Raina Sucess Story: इस शो को जीतते ही रातों-रात फेमस हुए समय रैना, फिस ऐसे चढ़ी कामयाबी की सीढ़ी, नेटवर्थ उड़ाएगी होश

Samay Raina Networth | Samay Raina Sucess Story: भारत के फेमस कॉमेडियन और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर समय रैना ने पिछले कुछ सालों में मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है. स्टैंड-अप कॉमेडी, यूट्यूब वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, शतरंज कंटेंट और देश-विदेश में आयोजित सफल लाइव शो के जरिए उन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमाई है. उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ उनकी कमाई और लाइफस्टाइल को लेकर लोगों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ी है. एक सिंपल कॉमेडियन से इंटरनेट सेंसेशन बनने तक का उनका सफर न केवल प्रेरणादायक है बल्कि डिजिटल युग में सफलता के नए अवसरों को भी दिखाता है. आइए जानते हैं समय रैना की अनुमानित नेटवर्थ, कमाई के मेन स्रोत और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 23, 2026 11:22:04 AM IST

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समय रैना की अनुमानित नेटवर्थ कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2026 तक समय रैना की अनुमानित नेटवर्थ 140 करोड़ रुपये से 215 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. हालांकि इन आंकड़ों की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता और आय में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है.

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कॉमेडी से मिली पहचान

समय रैना को राष्ट्रीय लेवल पर पहचान साल 2019 में मिली, जब उन्होंने कॉमेडी रियलिटी शो ‘कॉमिकस्तान सीजन 2’ का खिताब शेयर रूप से जीता. इस जीत ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई और स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में एक मजबूत स्थान दिलाने का काम किया.

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समय रैना की यूट्यूब से होती है बड़ी कमाई

समय रैना की कमाई का बड़ा हिस्सा उनके यूट्यूब चैनल से आता है. अप्रैल 2026 तक उनके चैनल पर 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद हैं. वीडियो व्यूज, विज्ञापन राजस्व, स्पेशल कंटेंट और वायरल क्लिप्स के जरिए उन्हें अच्छी-खासी आय प्राप्त होती है.

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समय रैना लाइव शो और टूर से करते हैं करोड़ों की आय

स्टैंड-अप कॉमेडी शो और इंटरनेशनल टूर समय की आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं. भारत के अलावा विदेशों में भी उनके शो हाउसफुल रहते हैं. एक मौके पर उन्होंने खुद संकेत दिया था कि टूर में बाधा आने से उन्हें लगभग 8 करोड़ रुपये तक का संभावित नुकसान हो सकता था, जिससे इस कारोबार का बड़ा पैमाना समझा जा सकता है.

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समय रैना की ब्रांड डील्स

युवा दर्शकों के बीच मजबूत पकड़ होने के कारण कई बड़ी कंपनियां समय रैना के साथ ब्रांड प्रमोशन और डिजिटल कैंपेन करती हैं. एंडोर्समेंट, स्पॉन्सर्ड कंटेंट और विज्ञापन अभियानों से उनकी सालाना कमाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है.

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समय रैना को शतरंज कंटेंट ने दिलाई अलग पहचान

कोरोना महामारी के दौरान समय रैना ने शतरंज को मनोरंजन के साथ जोड़कर पेश किया. शीर्ष ग्रैंडमास्टर्स और सेलिब्रिटीज के साथ किए गए उनके शतरंज लाइवस्ट्रीम्स ने उन्हें अन्य कंटेंट क्रिएटर्स से अलग पहचान दिलाई और लाखों नए दर्शकों को आकर्षित किया.

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समय रैना की लग्जरी लाइफस्टाइल

बढ़ती संपत्ति के साथ समय रैना ने लग्जरी लाइफस्टाइल भी अपनाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास लगभग 1.3 करोड़ रुपये की टोयोटा वेलफायर कार है. इसके अलावा वो मुंबई में एक शानदार अपार्टमेंट में रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी यात्राओं, आधुनिक गैजेट्स और प्रोफेशनल प्रोडक्शन सेटअप की झलक भी देखने को मिलती है.

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