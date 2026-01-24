Cold Wave Alert: सर्द हवाओं में खुद को रखें फिट, आज से ही डाइट में शामिल करें यह फल दूर रहेगी सर्दी-खांसी
Cold Wave Alert: सर्दी के मौसम की ठंडी हवाओं के बीच अगर आप भी बार-बार खांसी और जुखाम की दिक्कत से जूझ रहे हैं तो आपको जरूरत है अपनी डाइट में बड़े बदलाव की, जानें खुद को फीट रखने के लिए क्या करना है जरूरी.
cold waves
सर्द हवाएं वापस आ गईं और सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है. पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है
cold waves
अगर आप भी इस कड़ाके की ठंड के सितम से बचना चाहते हैं और सर्दी-खांसी से दूर रहना चाहते हैं तो अपने डाइट में आ से बदलाव शुरू कर दें.
diet
सर्दी में खुद को फिट रखने के लिए अपनी डाइट में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट वाले फल को शामिल करना बेहद जरूरी है. इसके लिए आप अपने डाइट में संतरा, कीवी, अमरूद, अनार और अंगूर जैसे फलों को आज से ही शामिल करें.
cold
यह फ्रूट आपकी इम्यूनीटी को बढ़ाते हैं और आपको अंदर से मजबूत और स्ट्रांग रखते हैं. साथ ही शरीर में इंफेक्शन से लड़ते हैं. साथ ही अनार शरीर में खून को बढ़ाता है.
winter
इस बात का खास ख्यास रखें कि सर्दियों में कोल्ड स्टोरेज वाले फलों से बचें. सीजन वाले फ्रूट का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें. यह आपके आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए फायदेमंद हैं.
healthy food
इसके डेली अपनी रूटिन लाइफ में गर्म पानी, अदरक, तुलसी और शहद, कच्ची हल्दी का सेवन भी सर्दी-खांसी को दूर करने के लिए जरूर करें.