मर्दों की सेक्स लाइफ सत्यानाश कर सकती हैं खाने की ये चीजें! आज ही करें थाली से बाहर
Foods Affects Sex Life: अच्छी सेक्स लाइफ के लिए मर्द तरह-तरह के नुस्खे अपनाते हैं. कभी शिलाजीत खाते हैं तो कभी कोई जड़ी-बूटी ट्राई करते हैं. लेकिन, जाने-अनजाने में कुछ ऐसी चीजें रोजाना खा रहे हैं जो उनकी सेक्स लाइफ का सत्यानाश कर सकती हैं.
सेक्स लाइफ खराब कर सकती हैं आपकी फेवरेट चीजें
सेक्स ड्राइव यानी यौन इच्छा में अचानक कमी आना या बेडरूम में रोमांस के समय थकान महसूस करना आजकल आम समस्या बनता जा रहा है. इन समस्याओं के पीछे तनाव या उम्र नहीं, बल्कि थाली में परोसा जाने वाला खाना भी हो सकती है.
कौन-सी चीजें कर सकती हैं सेक्स लाइफ सत्यानाश?
हम रोजाना ऐसी कई चीजें खाते हैं जिसका अशर शारीरिक सेहत पर होता है, जिसमें यौन स्वास्थ्य यानी सेक्सुअल हेल्थ भी शामिल है. जी हां, हमारे आस-पास खाने-पीने की कई ऐसी चीजें जिनका एक लिमिट से ज्यादा सेवन करना हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है.
सोयाबीन
सेक्स लाइफ पर नेगेटिव असर डालने वाली खाने-पीने की चीजों की लिस्ट में सोयाबीन का नाम देखकर आप शॉक हो सकते हैं. लेकिन, कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि लिमिट से ज्यादा सोयाबीन खाना पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है.
सोया घटा सकता है फर्टिलिटी
दरअसल, सोयाबीन में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर में अधिक मात्रा में हो जाएं तो सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिससे पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर आता है.
आलू चिप्स
आलू के चिप्स जिन्हें हल्की-फुल्की भूख लगने पर खूब खाया जाता है. यह सेक्स लाइफ बर्बाद करने के पीछे की बड़ी वजह बन सकते हैं. आलू चिप्स खाने से सेक्स ड्राइव तो कम होती ही है, साथ ही उत्तेजना पैदा करने वाले हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है.
माउथ वॉश
मुंह की बदबू से बचने के लिए कई लोग माउथ वॉश से कुल्ला करते हैं या माउथ फ्रेशनर च्विइंग गम भी चबाते हैं. यह चीजें भले ही सांसों को तरोताजा कर देती हैं, लेकिन इसमें मौजूद मेंथाल शरीर में सेक्स ड्राइव और सेक्स हार्मोन पर असर डालता है.
पिज्जा-बर्गर
ट्रांस फैट्स और प्रिजरवेटिव्स की भरमार वाले प्रोडक्ट्स भी सेक्स लाइफ सत्यानाश कर सकते हैं. यह शरीर में सूजन लाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर डालते हैं, जो इरेक्शन के लिए जरूरी होता है.
कोल्ड ड्रिंक
कई लोग बात-बात पर कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं. लेकिन, इनमें इतनी ज्यादा शुगर होती है कि यह शरीर में इंसुलिन लेवल को डिस्टर्ब कर सकती है. जिससे वजन बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस भी बिगड़ता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.