मर्दों की सेक्स लाइफ सत्यानाश कर सकती हैं खाने की ये चीजें! आज ही करें थाली से बाहर

आलू चिप्स

आलू के चिप्स जिन्हें हल्की-फुल्की भूख लगने पर खूब खाया जाता है. यह सेक्स लाइफ बर्बाद करने के पीछे की बड़ी वजह बन सकते हैं. आलू चिप्स खाने से सेक्स ड्राइव तो कम होती ही है, साथ ही उत्तेजना पैदा करने वाले हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है.