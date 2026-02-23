Coconut water super: नारियल पानी क्यों है सुपर ड्रिंक,जानें यह स्वास्थ्य के लिए कैसे है फायदेमंद

Coconut Super Drink: नारियल पानी को अक्सर ‘सुपर ड्रिंक’ कहा जाता है. यह केवल गर्मियों में ताजगी देने वाला पेय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है. नारियल पानी प्राकृतिक रूप से कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने, हृदय स्वास्थ्य सुधारने और समग्र स्वास्थ्य बेहतर बनाने में मदद करते हैं.