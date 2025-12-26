क्या आप भी गलत तरीके से पी रहे हैं नारियल पानी? डॉ. से जानिये इसके चौंकाने वाले सच!

Coconut water health benefits: क्या नारियल पानी वाकई में एक ‘सुपरफूड’ है या सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड? डॉ. सौरभ सेठी इस पर गहराई से चर्चा करते हुए बताते हैं कि यह हाइड्रेशन, पाचन (डाइजेशन) और आपकी ओवरऑल हेल्थ को असल में कैसे प्रभावित करता है. इस गाइड में वे नारियल पानी से जुड़े मिथकों और हकीकत के बीच का फर्क साफ करते हैं, ताकि आप जान सकें कि इसे सुरक्षित रूप से अपनी डेली रूटीन में कब, कैसे और कितनी मात्रा में शामिल करना आपके लिए सही है.