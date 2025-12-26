  • Home>
  क्या आप भी गलत तरीके से पी रहे हैं नारियल पानी? डॉ. से जानिये इसके चौंकाने वाले सच!

क्या आप भी गलत तरीके से पी रहे हैं नारियल पानी? डॉ. से जानिये इसके चौंकाने वाले सच!

Coconut water health benefits: क्या नारियल पानी वाकई में एक ‘सुपरफूड’ है या सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड? डॉ. सौरभ सेठी इस पर गहराई से चर्चा करते हुए बताते हैं कि यह हाइड्रेशन, पाचन (डाइजेशन) और आपकी ओवरऑल हेल्थ को असल में कैसे प्रभावित करता है. इस गाइड में वे नारियल पानी से जुड़े मिथकों और हकीकत के बीच का फर्क साफ करते हैं, ताकि आप जान सकें कि इसे सुरक्षित रूप से अपनी डेली रूटीन में कब, कैसे और कितनी मात्रा में शामिल करना आपके लिए सही है.


By: Shivani Singh | Published: December 26, 2025 5:24:01 PM IST

हाइड्रेशन और गट हेल्थ (पाचन स्वास्थ्य)

नारियल पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखने और पाचन तंत्र (गट हेल्थ) को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन जरिया है. इसमें मौजूद प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स न केवल पाचन में सुधार करते हैं, बल्कि एसिड रिफ्लक्स को शांत कर पेट को आराम भी देते हैं. अपनी दैनिक हाइड्रेशन रूटीन में इसे शामिल करना एक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है.

वजन घटाना और ब्लड प्रेशर

हालांकि नारियल पानी सीधे तौर पर वजन कम नहीं करता, लेकिन इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में काफी मददगार है. संतुलित आहार के साथ इसे लेने से बिना अतिरिक्त कैलोरी बढ़ाए दिल की सेहत और हाइड्रेशन दोनों दुरुस्त रहते हैं, जो इसे स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट चॉइस बनाता है.

किडनी स्टोन और पीरियड का दर्द

कुछ शोध बताते हैं कि अपने हाइड्रेशन गुणों और नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण नारियल पानी किडनी स्टोन को रोकने में सहायक हो सकता है. हालांकि, पीरियड के दर्द को कम करने के लिए इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे मासिक धर्म की समस्याओं के मुख्य इलाज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

स्पोर्ट्स ड्रिंक का बेहतरीन विकल्प

नारियल पानी बाजार में मिलने वाले पारंपरिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का एक प्राकृतिक और स्वस्थ विकल्प है. इसमें चीनी कम और पोटेशियम अधिक होता है. यह वर्कआउट के दौरान आपको बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर या एक्स्ट्रा कैलोरी के प्रभावी ढंग से रीहाइड्रेट करने में मदद करता है.

मानसिक स्वास्थ्य और कैलोरी

नारियल पानी का मूड या मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरी बहुत कम (प्रति कप लगभग 45 से 60 कैलोरी) होती है, जिससे यह एक हल्का और ताज़ा ड्रिंक बन जाता है जिसे आप रोजाना बेझिझक पी सकते हैं.

कितनी मात्रा है सही?

एक स्वस्थ वयस्क के लिए रोजाना एक कप (लगभग 240 मिलीलीटर) नारियल पानी पीना सुरक्षित है. हालांकि, किडनी, हृदय या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी मात्रा तय करनी चाहिए. इसे एक संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में सीमित मात्रा में लेना ही सबसे बेहतर है.

हाइड्रेटेड रहें, स्वस्थ रहें

हमेशा याद रखें कि नारियल पानी हो या कोई और हेल्दी चीज़, संयम ही सफलता की कुंजी है. अपने शरीर की जरूरतों को समझें, सही चुनाव करें और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने पोषण और हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें.

