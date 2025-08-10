Coconut sugar vs jaggery: PCOS वाली महिलाओं के लिए कौन सा मीठा है सही ऑप्शन

जो महिलाएं PCOS से गुजर रही होती हैं उनके लिए अच्छी डाइट चुनना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है खासकर जब बात कुछ मीठा खाने की होती है ज्यादा चीनी हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है और हमारे हार्मोन को इंबैलेंस कर सकता है। कुछ लोग रिफाइंड शुगर को छोड़कर नारियल चीनी या गुड को चुन सकते हैं लेकिन सवाल यह आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है?