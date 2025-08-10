Coconut sugar vs jaggery: PCOS वाली महिलाओं के लिए कौन सा मीठा है सही ऑप्शन
जो महिलाएं PCOS से गुजर रही होती हैं उनके लिए अच्छी डाइट चुनना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है खासकर जब बात कुछ मीठा खाने की होती है ज्यादा चीनी हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है और हमारे हार्मोन को इंबैलेंस कर सकता है। कुछ लोग रिफाइंड शुगर को छोड़कर नारियल चीनी या गुड को चुन सकते हैं लेकिन सवाल यह आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है?
नारियल चीनी
नारियल चीनी नारियल के फूल के रसों से बनाई जाती है इसमें विटामिन और मिनरल्स काफी अच्छी मात्रा में होते हैं।
गुड़
गुड़ गन्ने या खजूर के रस से बनाया जाता है और इसमें आयरन मैग्नीशियम पोटैशियम काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह पाचन में काफी ज्यादा मदद करते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी भी देता हैं।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स में फर्क
PCOS में ब्लड शुगर कंट्रोल होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। नारियल चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 35 होता हैं जबकि गुड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 84 होता है, इसीलिए गुड़ से ज्यादा सुरक्षित नारियल चीनी होती है।
ब्लड शुगर लेवल पर असर
गुड़ खाने से ब्लड शुगर लेवल काफी तेजी से बढ़ता है और नारियल चीनी का असर धीमा धीमा होता है इसीलिए PCOS में ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए नारियल चीनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है।
वजन कंट्रोल में मदद
PCOS के समय एक आम समस्या होती है महिलाओं का वजन बढ़ जाना। नारियल चीनी हमारी कैलोरी में थोड़ी कम होती है और हमारे हमारे ब्लड शुगर पर कम असर डालती हैं और वजन को कंट्रोल रखती हैं।
हार्मोनल बैलेंस पर प्रभाव
ज्यादा मीठा खाने से इन्सुलिन लेवल बढ़ता है जो की PCOS में हार्मोनल इंबैलेंस को बढ़ा सकता है। नारियल चीनी का असर धीमा धीमा होने के कारण वह हार्मोन को बैलेंस करके रखता है।
