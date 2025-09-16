स्टाइल और बोल्डनेस का धमाका, Kriti Sanon के 8 हॉटेस्ट लुक्स देख दिल हो जाएगा बेकाबू - Photo Gallery
स्टाइल और बोल्डनेस का धमाका, Kriti Sanon के 8 हॉटेस्ट लुक्स देख दिल हो जाएगा बेकाबू

कृति सेनन जहाँ भी जाती हैं, अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लेती हैं। बोल्ड फैशन चुनना और दिवा जैसी खूबसूरत लगना उन्हें बखूबी आता है। हाल ही में कॉकटेल 2 से उनका पहला लुक सामने आया है। यहाँ उनके टॉप 8 सेक्सी लुक्स दिए गए हैं, जिनमें लेटेस्ट कॉकटेल 2 लुक भी शामिल है.

By: Komal Kumari Last Updated: September 16, 2025 11:09:51 IST
kriti sanon sexy look - Photo Gallery
1/9

कृति सैनॉन सेक्सी लुक

इस लुक में कृति ने सफेद डीप नेक टॉप और माइक्रो शॉर्ट्स पहने हैं, जिससे उनकी टोन्ड लेग्स साफ दिखाई दे रही हैं.उन्होंने इसे बेहद कम एक्सेसरीज के साथ बेहद सेक्सी बनाए रखा है.

Kriti Sanon's bold shimmery outfit - Photo Gallery
2/9

कृति सैनॉन का बोल्ड शिमरी आउटफिट

यह बॉडी-हगिंग फिट उनके कर्व्स को और भी निखारता है, जिससे वह बेहद ग्लैमरस और सेक्सी दिख रही हैं.यह आउटफिट रोशनी को खूबसूरती से पकड़कर उनके लुक को और चमका रहा है.

Kriti's red jumpsuit hot look - Photo Gallery
3/9

कृति का रेड जंपसूट होट लुक

इस लुक में कृति ने चटक लाल रंग का जंपसूट पहना है, जिसका निचला हिस्सा बोल्ड अंदाज लिए हुए है. मैचिंग ग्लव्स उनके स्टाइल में चार चाँद लगा रहे हैं. इस पूरे लुक में कृति सचमुच कमाल की लग रही हैं.

kriti sanon red mini dress sexy look - Photo Gallery
4/9

कृति सैनॉन रेड मिनी ड्रेस सेक्सी लुक

कृति सैनॉन ने रेड मिनी ड्रेस में सबका दिल जीत लिया.फिटेड रेड मिनी ड्रेस उन पर बेहद सेक्सी और खूबसूरत लग रही है. इसका हाई-नेक डिजाइन बोल्डनेस और ग्लैमर के बीच परफेक्ट बैलेंस बना रहा है. वहीं, उनका स्लीक हेयर बन पूरे लुक को एक पॉलिश्ड और एलिगेंट फिनिश दे रहा है.

Kriti showed off her beauty wearing a high-slit skirt - Photo Gallery
5/9

कृति ने हाई-स्लिट स्कर्ट पहन दिखाया अपने हुस्न का जलवा

कृति ने पीले रंग का खूबसूरत को-ऑर्ड सेट पहना,हाई-स्लिट वाली लंबी स्कर्ट उनके लुक में बोल्डनेस के साथ-साथ ग्रेस भी जोड़ रही है।

Kriti gave a very sexy pose in a brown outfit - Photo Gallery
6/9

कृति ने ब्राउन आउटफिट में दिया बेहद ही सेक्सी पोज

ब्राउन आउटफिट में कृति का चार्म के ऊपर से किसी की नजर नहीं हट पा रहीे है साथ ही उनकी टाँगों की खूबसूरती और रिलैक्स्ड स्टाइल मिलकर उन्हें और भी ज्यादा सेक्सी और ग्लैमरस बना रही है.

7/9

कृति सैनॉन लाल बॉडी-हगिंग ड्रेस

कृति सैनॉन इस फोटो में लाल बॉडी-हगिंग फिट ड्रेस पहन रखी है , जो उनके कर्व्स को बेहद सेक्सी बना रहे है. फैंस इनकी फोटो देख घायल हो रहे है.

kirti sanon glamorous look - Photo Gallery
8/9

कृति सैनॉन का डिप नेक वाईट बॉडीकॉन ड्रेस

वाईट बॉडीकॉन ड्रेस में कृति सैनॉन का ये लुक बस दिलों पर बिजली गिराने वाला है. गहरी नेकलाइन और बॉडी-हगिंग फिट उनके लुक को और भी ज्यादा बोल्ड बना रही है.

9/9

Tags:
KritiSanonKritiSanonCocktail2KritiSanonFashionKritiSanonHotLooksKritiSanonSexy
