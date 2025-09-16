स्टाइल और बोल्डनेस का धमाका, Kriti Sanon के 8 हॉटेस्ट लुक्स देख दिल हो जाएगा बेकाबू

कृति सेनन जहाँ भी जाती हैं, अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लेती हैं। बोल्ड फैशन चुनना और दिवा जैसी खूबसूरत लगना उन्हें बखूबी आता है। हाल ही में कॉकटेल 2 से उनका पहला लुक सामने आया है। यहाँ उनके टॉप 8 सेक्सी लुक्स दिए गए हैं, जिनमें लेटेस्ट कॉकटेल 2 लुक भी शामिल है.