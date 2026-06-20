शाहिद कपूर की ‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन मचाई सनसनी, उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई कर सबको चौंकाया
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर ‘कॉकटेल 2’ काफी समय से चर्चा का विषय रही है. 2012 की हिट फिल्म ‘कॉकटेल’ जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी थे के सीक्वल के तौर पर इसने काफी चर्चा बटोरी है. ‘A’ रेटिंग मिलने के बाद इसने और भी ज़्यादा ध्यान खींचा. हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. ओपनिंग कलेक्शन के मामले में ‘कॉकटेल 2’ ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और ओरिजिनल ‘कॉकटेल’ के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है.
Strong Global Opening
कॉकटेल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की और पहले दिन दुनिया भर में लगभग ₹20 करोड़ की कमाई की.
Impressive India Collection
भारत में फिल्म ने पहले दिन लगभग ₹13.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो एक शानदार शुरुआत थी.
Star-Studded Cast
फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं.
Big Romantic Debut
होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी रोमांटिक-ड्रामा ओपनर फिल्मों में से एक बनकर उभरी है.
Record-Breaking Start
कॉकटेल 2 ने ओरिजिनल कॉकटेल (जो 14 साल पहले रिलीज हुई थी) के ओपनिंग-डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
A-Rating Buzz
फिल्म को सेंसर बोर्ड से 'A' (सिर्फ वयस्कों के लिए) सर्टिफ़िकेट मिला, जो रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बन गया था.
Solid Advance Booking
एडवांस बुकिंग के आंकड़े प्रभावशाली थे. फिल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले ही 70,000 से ज़्यादा टिकट बिक चुके थे.
Audience-Driven Success
क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद, फिल्म को दर्शकों की दिलचस्पी और स्टार पावर का फायदा मिला जिससे यह ओपनिंग डे पर शानदार कलेक्शन करने में सफल रही.