शाहिद कपूर की ‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन मचाई सनसनी, उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई कर सबको चौंकाया

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर ‘कॉकटेल 2’ काफी समय से चर्चा का विषय रही है. 2012 की हिट फिल्म ‘कॉकटेल’ जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी थे के सीक्वल के तौर पर इसने काफी चर्चा बटोरी है. ‘A’ रेटिंग मिलने के बाद इसने और भी ज़्यादा ध्यान खींचा. हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. ओपनिंग कलेक्शन के मामले में ‘कॉकटेल 2’ ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और ओरिजिनल ‘कॉकटेल’ के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है.