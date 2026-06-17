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IT हब शहरों में फैल रहा को-लिविंग कल्चर का ट्रेंड, बिना शादी के ही साथ रह रहे कपल, क्या है हकीकत?

C-Living-Culture: बीते कुछ समय से देश की मेट्रो सिटीज में रहना और नौकरी करना बेहद आम बात हो गई है. इसी बीच एक ट्रेंड भी काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, वो है को लिविंग कल्चर. पहले ये कल्चर केवल विदेशों तक सीमित रहता था लेकिन अब ये भारत के मेट्रो सिटीज में भी काफी आम हो गया है. इसका अधिकतर क्रेज नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर में देखने को मिल रहा है. यहां युवा शादी के बिना ही साथ रह रहे हैं और खाना, कमरा और बिस्तर तक शेयर करते हैं. हालांकि णइस ट्रेंड के पीछे का कारण जानना भी बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं सिंपल से फंडे के पीछे की मजबूरियां और कारण.


By: Deepika Pandey | Published: June 17, 2026 5:55:58 PM IST

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को-लिविंग कल्चर - Photo Gallery
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क्या है को-लिविंग कल्चर?

सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर को-लिविंग कल्चर क्या है? को लिविंग का मतलब ये होता है कि कोई कपल बिना शादी के अपनी मर्जी से एक छत के नीचे रहते हैं. वे अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और खर्चों को शेयर करते हैं. ये कूल लाइफस्टाइल के साथ ही जरूरतों के कारण भी है.

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फाइनेंशियल सपोर्ट

ये कल्चर युवाओं को काफी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें सबसे पहला कारण है कि ऐसा करने से पैसों की बचत होती है. बड़े शहरों में फ्लैट का किराया काफी ज्यादा होता है. साथ ही बिजली का बिल, वाई-फाई, खाना समेत तमाम खर्चे होते हैं. ऐसे में जब कोई कपल साथ में रहता है, तो उनका खर्चा बंट जाता है और उनके बचत के पैसों से लग्जरी लाइफस्टाइल आसानी से मिल जाता है.

रोक-टोक से दूर - Photo Gallery
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रोक-टोक से बचाव

जब युवा अपने परिवार और समाज की बंदिशों से दूर रहते हैं, तो इस कल्चर में वे अपने आप को काफी रिलैक्स और आजाद महसूस करते हैं. अक्सर देखा जाता है कि सप्ताह भर काम करने के बाद लोग अक्सर शनिवार और रविवार को घूमने या नाइट आउट का प्लान करते हैं, जो परिवार के साथ काफी हद तक मुमकिन नहीं हो पाता. इसके कारण ही शहरों में पीजी और हॉस्टल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

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बढ़ रहा मानसिक तनाव

अक्सर इस ट्रेंड के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. कुछ समय से मानसिक रोग विशेषज्ञों और काउंसलर्स के पास शॉर्ट टर्म रिश्ते के कारण मानसिक तनाव के केसेज बढ़ गए हैं.

ब्रेकअप का खतरा - Photo Gallery
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ब्रेकअप का खतरा

बिना शादी के साथ रहने में किसी तरह का दबाव या कानूनी दखलअंदाजी नहीं होती. इसके कारण अक्सर छोटी-मोटी अनबन होने पर भी लोग आसानी से रिश्ता तोड़कर अलग हो जाते हैं. हालांकि लड़कियां भावनात्मक तरीके से गंभीर हो जाती हैं लेकिन इस दौरान रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण और अस्थायी जरूरत के लिए होता है. इसके कारण उनके मन को काफी ठेस पहुंचती है और वे डिप्रेशन में भी चली जाती हैं.

शादी लगती है बोझ - Photo Gallery
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शादी लगती है बोझ

इस कल्चर में रहने वाले लोग अक्सर शादीशुदा जिंदगी को एक बोझ समझने लगते हैं. उन्हें लगता है कि शादी करने से उनकी आजादी छिन जाएगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी. जिम्मेदारियों से बचने और आजाद रहने के लिए युवा स्थायी रिश्तों से बच रहे हैं र को-लिविंग कल्चर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं.

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जिंदगी पर पड़ रहा असर

को-लिविंग कल्चर के कारण युवाओं की जिंदगी पर भी काफी सर पड़ रहा है. वे बिना सोचे-समझे साथ में तो रहने लगते हैं लेकिन इसके कारण उन्हें अनचाहे गर्भ और अबॉर्शन के साथ ही शारीरिक और मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. इसका असर उनके करियर पर भी पड़ता है.

Tags:
Co-Living CultureMetro City Trend
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