IT हब शहरों में फैल रहा को-लिविंग कल्चर का ट्रेंड, बिना शादी के ही साथ रह रहे कपल, क्या है हकीकत?

C-Living-Culture: बीते कुछ समय से देश की मेट्रो सिटीज में रहना और नौकरी करना बेहद आम बात हो गई है. इसी बीच एक ट्रेंड भी काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, वो है को लिविंग कल्चर. पहले ये कल्चर केवल विदेशों तक सीमित रहता था लेकिन अब ये भारत के मेट्रो सिटीज में भी काफी आम हो गया है. इसका अधिकतर क्रेज नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर में देखने को मिल रहा है. यहां युवा शादी के बिना ही साथ रह रहे हैं और खाना, कमरा और बिस्तर तक शेयर करते हैं. हालांकि णइस ट्रेंड के पीछे का कारण जानना भी बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं सिंपल से फंडे के पीछे की मजबूरियां और कारण.