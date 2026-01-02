  • Home>
  • नीतीश कुमार नहीं, नोटों के बिस्तर पर सोते हैं बिहार के ये दो नेता; संपत्ति जान उड़ेंगे होश

नीतीश कुमार नहीं, नोटों के बिस्तर पर सोते हैं बिहार के ये दो नेता; संपत्ति जान उड़ेंगे होश

CM Nitish Kumar Networth: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? क्या आप ये बात जानते हैं कि बिहार के सीएम से ज्यादा अमीर दोनों डिप्टी सीएम हैं. जी हाँ, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास सीएम से छह गुना ज्यादा संपत्ति. इतना ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से ज्यादा अमीर हैं. आज हम आपको सीएम नितीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की संपत्ति कितनी है. 


By: Heena Khan | Published: January 2, 2026 10:58:42 AM IST

nitish kumar - Photo Gallery
1/6

कितनी है CM नीतीश की सैलरी

सीएम नीतीश कुमार के पास कुल 1.65 करोड़ की संपत्ति है. 17,66,196 रुपए की चल और 1.48 करोड़ की अचल संपत्ति भी है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि सीएम की आय एक साल में सिर्फ 70 हजार बड़ी है.

2/6

10 गाय और 13 बछड़ों के मालिक हैं CM

सीएम के पास कैश में सिर्फ 20,552 रुपए हैं. नीतीश कुमार के पास दस गाय और 13 बछड़े हैं. दिल्ली के द्वारिका में है एक हजार एक्वायर फीट का फ्लैट.

samrat chaudhary - Photo Gallery
3/6

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की संपत्ति

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास 4.91 करोड़ की गैर कृषि भूमि है . कैश के रूप में डिप्टी सीएम के पास 1.35 लाख रुपए हैं. बैंक खातों में डिप्टी सीएम के पास 17.45 लाख जमा हैं. सम्राट चौधरी ने बचत योजनाओं में 20 लाख का निवेश कर रखा है.

samrat chaudhary - Photo Gallery
4/6

कितने अमीर हैं सम्राट चौधरी

बॉन्ड आदि में है डिप्टी सीएम का 31.83 लाख जमा है. डिप्टी सीएम की पत्नी के नाम पटना के गोला रोड में है 1450 एस्क्वायर फीट का अपार्टमेंट भी है. पिता शकुनी चौधरी से मिली रिवॉल्वर और एनपी बोर बंदूक भी डिप्टी सीएम के पास है.

samrat chaudhary - Photo Gallery
5/6

विजय सिन्हा की संपत्ति

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास कृषि से ज्यादा गैर कृषि भूमि है. लखीसराय, मोकामा, बाढ़ और पटना में प्लॉट भी है . डिप्टी सीएम ने महाराष्ट्र के पुणे में तीन प्लॉट खरीद रखे हैं.

6/6

विजय सिन्हा के पास कितनी दौलत

कैश के रूप में डिप्टी सीएम के पास 88,560 रुपए जमा हैं. कई कंपनियों में शेयरधारक भी हैं, विजय सिन्हा पर 40 लाख का लोन भी है.

