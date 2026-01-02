नीतीश कुमार नहीं, नोटों के बिस्तर पर सोते हैं बिहार के ये दो नेता; संपत्ति जान उड़ेंगे होश

CM Nitish Kumar Networth: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? क्या आप ये बात जानते हैं कि बिहार के सीएम से ज्यादा अमीर दोनों डिप्टी सीएम हैं. जी हाँ, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास सीएम से छह गुना ज्यादा संपत्ति. इतना ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से ज्यादा अमीर हैं. आज हम आपको सीएम नितीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की संपत्ति कितनी है.