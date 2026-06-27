बेटी की शादी की चिंता होगी दूर! सरकार दे रही है ₹25,000 से ₹51,000 तक का कन्यादान, जानें कैसे लें लाभ!

Kanyadaan Yojana: आज के आधुनिक दौर में गरीब और आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. कुछ योजनाएं रसोई के खर्चों को कम करती हैं तो कुछ बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं. लेकिन महंगाई के दौर में एक और बड़ी चिंता है कि बेटियों की शादी के लिए पैसा कैसे जोड़ें? कई मामलों में तो गरीब परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ जाता है जिसे चुकाने में काफी लंबा समय लगता है. ऐसे में कई राज्य सरकारें विशेषतौर पर गरीब और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है.