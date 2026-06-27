बेटी की शादी की चिंता होगी दूर! सरकार दे रही है ₹25,000 से ₹51,000 तक का कन्यादान, जानें कैसे लें लाभ!
Kanyadaan Yojana: आज के आधुनिक दौर में गरीब और आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. कुछ योजनाएं रसोई के खर्चों को कम करती हैं तो कुछ बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं. लेकिन महंगाई के दौर में एक और बड़ी चिंता है कि बेटियों की शादी के लिए पैसा कैसे जोड़ें? कई मामलों में तो गरीब परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ जाता है जिसे चुकाने में काफी लंबा समय लगता है. ऐसे में कई राज्य सरकारें विशेषतौर पर गरीब और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है.
किन-किन राज्यों में लागू है योजना?
बेटियों की शादी में होने वाले खर्च के बोझ को हल्का करने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित और श्रमिक वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है जिसके तहत बेटियों को ₹15,000 से लेकर ₹51,000 तक की राशि कन्यादान के तौर पर उपहार स्वरूप मिलती है.
राजस्थान में कन्यादान
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कमजोर बीपीएल परिवारों, विधवाओं और महिला खिलाड़ियों को विवाह पर ₹21,000 से ₹31,000 तक की आर्थिक सहायता मिलती है जबकि लड़की ने 10वीं या स्नातक पास की हो तो प्रोत्साहन के तौर पर ₹10,000 से ₹20,000 तक की अतिरिक्त मदद भी दी जाती है. इस तरह सरकार की तरफ से अनुदान की राशि कुल मिलाकर ₹51,000 तक पहुंच जाती है.
हरियाणा में बेटियों को मदद
श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से राज्य के पंजीकृत मजदूरों की बेटियों की शादी के अवसर पर कन्यादान के रूप में ₹51,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. इसके लिए शादी के दस्तावेज जैसे तस्वीरें, मैरिज सर्टिफिकेट और एक आवेदन पत्र भरकर जमा करना होता है. विवाह का पंजीकरण प्रमाण अनिवार्य है. यदि मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो भी यह स्कीम जारी रहेगी और परिवार की 3 बेटियों को लाभ मिलेगा.
महाराष्ट्र में भी कन्यादान
राज्य की कन्यादान योजना के जरिए लाखों बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. इस स्कीम के तहत राज्य के आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग, BPL/अंत्योदय परिवार की बेटियों की शादी के लिए ₹25,000 का अनुदान मिलता है. लेकिन शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.
कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?
राज्यावर कन्यादान योजनाओं के तहत आवेदन करने पर लाभार्थियों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होते हैं जिसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विवाह पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज अनिवार्य तौर पर होने चाहिए.
कहां और कैसे करना है आवेदन?
अलग-अलग राज्यों में सरकारों ने आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेज, नियम, शर्तें उनके संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर बताई गई है. आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए सरकारी विभाग या अधिकृत संस्था के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाएं भी आर्थिक सहायता के लिए जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराती है. इसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता है और सहायता राशि पात्र लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाती है. वर्तमान में कन्यादान योजना या बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद की योजना राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में चल रही हैं.