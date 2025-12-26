किचन में रखीं ये दो चीजें चाय को बना देंगी चमत्कारी ड्रिंक, पीते ही छूमंतर हो जाएगा खांसी-जुकाम

दो जादूई मसाले

अदरक में मज़बूत एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया और दूसरी सूजन वाली बीमारियों के लक्षणों को कम कर सकते हैं. यह पाचन को बेहतर बनाने और मतली को रोकने के लिए भी जाना जाता है. लौंग अपने हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट के लिए जानी जाती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है. लौंग का तेल अक्सर अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण दांत दर्द और मसूड़ों की समस्याओं के लिए एक नेचुरल इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.