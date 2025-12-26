  • Home>
  • किचन में रखीं ये दो चीजें चाय को बना देंगी चमत्कारी ड्रिंक, पीते ही छूमंतर हो जाएगा खांसी-जुकाम

किचन में रखीं ये दो चीजें चाय को बना देंगी चमत्कारी ड्रिंक, पीते ही छूमंतर हो जाएगा खांसी-जुकाम

Clove Ginger Tea: अधिकतर ड्रिंक्स में ऐसे इंग्रीडिएंट्स पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं. जिससे सर्दियों में होने वाले खांसी-जुकाम से बचने में मदद मिलती है. लौंग-अदरक की चाय आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है और साथ ही अदरक और लौंग दोनों के फायदे भी होते हैं.

 


By: Preeti Rajput | Published: December 26, 2025 1:46:35 PM IST

1/7

ठंड का सबसे बेहतर इलाज

ठंड के महीने में गर्म ड्रिंक पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है. गर्म ड्रिंक से बेहतर सर्दियों में कुछ नहीं होता है. गर्म पय शरीर को अंदर से आराम देने में मदद करती है. ताकी आपका शरीर अदंर से गर्म रहे. गर्म ड्रिंक्स हाइड्रेशन लेवल बनाए रखने में भी काफी मददगार साबित होती हैं.

2/7

शरीर के लिए फायदेमंद

खास सर्दियों में जब शरीर का हाइड्रेट रहना जरुरी होता है. इसके साथ ही इस गर्म ड्रिंक में कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मशहूर हैं. जिससे सर्दियों में खांसी-जुकाम दूर भाग जाते हैं. लौंग-अदरक की चाय इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है और कई शानदार फायदे भी देती है.

3/7

दो जादूई मसाले

अदरक में मज़बूत एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया और दूसरी सूजन वाली बीमारियों के लक्षणों को कम कर सकते हैं. यह पाचन को बेहतर बनाने और मतली को रोकने के लिए भी जाना जाता है. लौंग अपने हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट के लिए जानी जाती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है. लौंग का तेल अक्सर अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण दांत दर्द और मसूड़ों की समस्याओं के लिए एक नेचुरल इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

4/7

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

अदरक और लौंग दोनों में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे यह चाय सर्दी और सर्दियों से जुड़ी दूसरी बीमारियों को दूर रखने में फायदेमंद होती है.

5/7

पाचन को बनाता है मजबूत

अदरक पाचन में मदद करने के लिए जाना जाता है. इस चाय को पीने से सर्दियों में भारी खाना खाने के बाद पेट की परेशानी को शांत करने में मदद मिल सकती है. इसी तरह, लौंग अपच में मदद कर सकती है और पेट फूलने या गैस को रोक सकती है.

6/7

एंटी-इंफ्लेमेटरी

अदरक और लौंग दोनों में एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं, जो सर्दी और फ्लू के लक्षणों, जैसे गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

7/7

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

लौंग और अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं.

Tags:
clove ginger teaTeaWinter
