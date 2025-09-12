सालों पुरानी गंदगी? अब जाएगी मिनटों में, जानिए कैसे

घर की रोजाना सफाई करने से लगता है कि सब कुछ चमक रहा है। लेकिन सच यह है कि कुछ जगहें हमारी नजर से बच जाती हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा धूल, बैक्टीरिया और बदबू जमा होती है। ये छुपे हुए हिस्से धीरे-धीरे घर की सुंदरता और हमारे स्वास्थ्य दोनों पर असर डालते हैं। चलिए जानते हैं वो 10 जगहें जिन्हें हर महीने साफ करना चाहिए।