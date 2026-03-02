Success Story : मां की बीमारी, लगातार नाकामी… फिर भी नहीं टूटी हिम्मत, जानें आईएएस पल्लवी वर्मा की कहानी

Success Story : सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों युवा आईएएस बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात और मजबूरियों से लड़कर आगे बढ़ते हैं. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है पल्लवी वर्मा की, जिन्होंने तमाम संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर दिखाया.