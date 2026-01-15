Citroen C3 vs Nissan Magnite vs Toyota Taisor: बजट SUV सेगमेंट में किसका पलड़ा भारी?
हाल ही में, छोटी टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक कारें काफी पॉपुलर हो रही हैं और हमने मार्केट में अभी मौजूद तीन सबसे छोटी कारों को एक साथ लाया है Citroen C3 X, Nissan Magnite, और Toyota Urban Cruiser Taisor. ये सभी 4 मीटर से कम लंबी हैं इनका लुक छोटी SUV/क्रॉसओवर जैसा है इनमें टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक पावरट्रेन है और इनकी कीमत ₹12 लाख से कम है लेकिन इनमें कुछ खास अंतर भी हैं.
Size & Design Differences:
ये तीनों एक जैसे साइज़ के कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर हैं लेकिन Citroen C3 का व्हीलबेस सबसे लंबा है और यह सबसे ऊंची है Toyota Taisor सबसे चौड़ी और कुल मिलाकर सबसे लंबी है और Nissan Magnite में सबसे ज़्यादा बूट कैपेसिटी मिलती है. Magnite सबसे ज़्यादा SUV जैसी दिखती है जबकि C3 और Taisor की स्टाइलिंग ज़्यादातर क्रॉसओवर/हैचबैक जैसी है.
Interior & Space:
Magnite अंदर से सबसे ज़्यादा स्पेशियस लगती है और यह अकेली ऐसी कार है जिसमें रियर आर्मरेस्ट, AC वेंट और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिलते हैं. Taisor में सबसे अच्छी फ्रंट सीटें और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट + सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट हैं लेकिन पीछे की तरफ शोल्डर रूम थोड़ा कम है. C3 में पीछे की तरफ काफी जगह है लेकिन इसमें रियर AC वेंट या आर्मरेस्ट नहीं है.
Features:
इन तीनों में 6 एयरबैग, ESC, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा (C3 में ऑप्शनल) और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मुख्य फीचर्स मिलते हैं. खास फीचर्स में Taisor में हेड्स-अप डिस्प्ले और पैडल शिफ्टर्स, और सिर्फ़ Magnite में रियर आर्मरेस्ट शामिल हैं.
Engine & Power:
C3 में सबसे बड़ा 1.2 L टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 110 hp पावर और 205 Nm टॉर्क पैदा करता है जिससे यह सबसे पावरफुल है। Magnite और Taisor दोनों में 1.0 L टर्बो इंजन हैं जो लगभग 100 hp पावर पैदा करते हैं, लेकिन Magnite में Taisor से थोड़ा ज़्यादा टॉर्क मिलता है.
Driving & Performance:
ज़्यादा पावर आउटपुट के कारण, C3 एक्सीलरेशन में कुल मिलाकर सबसे तेज़ है (0–100 kph 10.8 सेकंड में)। Magnite का CVT इसे मिड-रेंज में अच्छा पंच देता है जबकि Taisor थोड़ी धीमी है लेकिन ज़्यादा स्मूथ, रिफाइंड ड्राइवट्रेन और पैडल शिफ्टर्स देती है.
Fuel Efficiency:
रियल-वर्ल्ड टेस्ट में Taisor सबसे ज़्यादा फ्यूल-एफिशिएंट साबित हुई, उसके बाद Magnite का नंबर आता है. C3 अपने ज़्यादा वज़न और ज़्यादा एग्रेसिव थ्रॉटल ट्यूनिंग के कारण पीछे रह गई.
Ride & Handling:
C3 अपनी बेहतरीन राइड कम्फर्ट और बैलेंस्ड हैंडलिंग के लिए जानी जाती है (जो Citroen की खासियत है). मैग्नाइट सिटी ड्राइविंग के लिए ज़्यादा मज़बूत, फिर भी आरामदायक राइड देती है लेकिन रोड का शोर काफी सुनाई देता है, जबकि टैसर स्पीड में स्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस होती है लेकिन इसका सस्पेंशन थोड़ा सख्त साइड पर है.