Citroen C3 vs Nissan Magnite vs Toyota Taisor: बजट SUV सेगमेंट में किसका पलड़ा भारी?

हाल ही में, छोटी टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक कारें काफी पॉपुलर हो रही हैं और हमने मार्केट में अभी मौजूद तीन सबसे छोटी कारों को एक साथ लाया है Citroen C3 X, Nissan Magnite, और Toyota Urban Cruiser Taisor. ये सभी 4 मीटर से कम लंबी हैं इनका लुक छोटी SUV/क्रॉसओवर जैसा है इनमें टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक पावरट्रेन है और इनकी कीमत ₹12 लाख से कम है लेकिन इनमें कुछ खास अंतर भी हैं.