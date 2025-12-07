अगर पीते हैं सिगरेट, तो जरूर करें इस चीज का इस्तेमाल; फेफडे़ को मिलेगा नया जीवन!

Healthy Juice For Smokers : सिगरेट पीना या धूम्रपान मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक आदतों में से एक है. धूम्रपान का सबसे बड़ा और घातक दुष्प्रभाव कैंसर है, विशेष रूप से फेफड़ों का कैंसर, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेता है. धूम्रपान सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि सांस लेने में कठिनाई, बेजान और रुखी त्वचा, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, हृदय संबंधी रोग, और विशेष रूप से फेफड़ों को गंभीर क्षति पहुँचाने का कारण बनता है. फेफड़े मानव शरीर की श्वास प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और यदि इनकी कार्यक्षमता कम हो जाए या इनमें बीमारी हो जाए, तो जीवन बेहद कष्टमय हो जाता है.