CID के दया की नई सवारी: Land Rover Defender ने लूटी सुर्खियां
CID में अपने रोल के लिए मशहूर एक्टर दयानंद चंद्रशेखर शेट्टी ने एक लैंड रोवर डिफेंडर SUV खरीदी है.
Actor Purchase
टीवी शो CID में इंस्पेक्टर दया का रोल निभाने के लिए मशहूर दयानंद चंद्रशेखर शेट्टी ने हाल ही में एक लैंड रोवर डिफेंडर 110 लग्जरी SUV खरीदी है.
Social Media Reveal
गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी नई डिफेंडर की तस्वीरें और डिटेल्स शेयर कीं.
Colour & Wheels
उनकी डिफेंडर बोरास्को ग्रे कलर की है और उन्होंने इस SUV को ग्लॉस डार्क ग्रे कंट्रास्ट फिनिश वाले 20-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स के साथ अपग्रेड किया है.
Celebrity SUV Choice
लैंड रोवर डिफेंडर भारतीय सेलिब्रिटीज़ के बीच एक पॉपुलर लग्ज़री SUV है, और कई जाने-माने एक्टर्स के पास यह मॉडल है.
Engine Options
भारत में, डिफेंडर रेंज में कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं - जिसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो इनलाइन-सिक्स से लेकर पावरफुल V8 इंजन जैसे हाई-परफॉर्मेंस ऑप्शन शामिल हैं - जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आते हैं.
Interior & Tech
SUV के इंटीरियर में फंक्शनल और प्रीमियम चीज़ों का मेल है, जिसमें 11.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मेरिडियन प्रीमियम साउंड सिस्टम और एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
Off-Road & Comfort Blend
डिफेंडर अपनी पारंपरिक ऑफ-रोड क्षमता को मॉडर्न कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने के लिए जानी जाती है, जो इसे एक मज़बूत SUV और एक लग्ज़री डेली ड्राइवर दोनों के लिए उपयुक्त बनाती है.