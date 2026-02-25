Choti Holi 2026 Kab Hai: इस साल कब है छोटी होली 2 या 3 मार्च, जानें सही डेट
Choti Holi 2026 Kab Hai: छोटी होली हिन्दुओं का एक खास त्योहार है. इसे खुशी और प्यार के साथ मनाया जाता है. इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है. लोग शाम को होलिका दहन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर बुरी शक्तियों का नाश करते हैं.
छोटी होली का मतलब
छोटी होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. प्रह्लाद और होलिका की कहानी इस दिन से जुड़ी है. भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद बचते हैं और होलिका जल जाती है.
होलिका दहन की तारीख
इस साल होलिका दहन 2 मार्च की शाम या 3 मार्च की सुबह (05:30–06:23 AM) किया जा सकता है. भद्रकाल से बचकर ही इसे करना शुभ होता है.
भद्रकाल का समय
भद्रकाल 2 मार्च 2026 शाम 05:58 बजे से 3 मार्च 2026 सुबह 05:30 बजे तक रहेगा. इस समय कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए.
पूजा और हवन
लोग अग्नि के चारों ओर परिवार और दोस्तों के साथ पूजा करते हैं. हवन में नारियल, लौंग, काली मिर्च, कपूर, हल्दी और अक्षत अर्पित करते हैं.
धार्मिक महत्व
छोटी होली भगवान विष्णु की भक्ति और बुरी शक्तियों के नाश का दिन है. ये दिन मन और घर की सफाई का संदेश देता है.
देशभर में उत्सव
छोटी होली पूरे देश में खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है. लोग अग्नि के चारों ओर घुमकर बुराई का अंत करने का संदेश देते हैं.
संदेश और शुभकामनाएं
छोटी होली जीवन में सुख, खुशियां और प्रेम लाने वाला त्योहार है. ये दिन अच्छाई, भाईचारे और खुशी का प्रतीक है.