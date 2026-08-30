3 बार ठुकराया एयर होस्टेस का ऑफर, फिल्मों में आने से पहले रचाई शादी; एक्ट्रेस स्मिता पाटिल होती है तुलना, जानिए नेटवर्थ

फिल्मों में आने से पहले रचाई शादी

चित्रांगदा सिंह ने फिल्मों में कदम रखने से पहले साल 2001 में भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा से शादी की थी. शादी के बाद दोनों एक बेटे जोरावर के माता-पिता बने. हालांकि, किस्मत को कुछ और मंजूर था और उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका. शादी के 11 साल बाद 2014 में दोनों का तलाक हो गया. अलगाव के बाद उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें और अफवाहें भी सामने आईं.