Chitrangada Singh Battle of Galwan: 7 साल के लंबे ब्रेक पर चित्रांगदा सिंह ने तोड़ी चुप्पी, ग्लैमर की ओर किया इशारा, कहा- महिलाओं का करियर

Chitrangada Singh Battle of Galwan: बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह जल्द ही सलमान खान के साथ फिल्म ‘द बैटल ऑफ गलवान’ में नजर आएंगी. हाल ही में दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने करियर ब्रेक, पर्सनल लाइफ के संघर्ष और इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति पर खुलकर बात की.