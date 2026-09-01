Chirag Paswan Threat: चिराग पासवान को ‘आतंकियों’ से जान से मारने की धमकी; सियासी हलकों में मचा हड़कंप

Chirag Paswan Death Threat: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्ट (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को मंगलवार 1 सितंबर 2026 को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. खास बात यह है कि धमकी किसी फोन कॉल या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नहीं, बल्कि डाक से भेजी गई चिट्ठी में दी गई है. पत्र में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.