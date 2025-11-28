सैनिक नहीं अब जंग के मैदान में उतरेंगे रोबोट! इस देश का प्लान सुन हिल जाएगी दुनियाभर की आर्मी
China Robot Army: हर देश अपनी सैनिये ताकत बढ़ाने के लिए तरह-तरह के जतन करता है. लेकिन इस बार महान देश चीन ने कुछ ऐसा किया जो काफी हैरान कर देने वाला है. जैसा की आप सभी जानते हैं की दुनिया तेज़ी से टेक्नोलॉजी वाले हथियार बना रही है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है. ये महान देश ने इंसानी सैनिकों की जगह रोबोटिक योद्धा बना रहा है जो बिना थके लड़ सकते हैं. जी हाँ ये बात काफी हैरान कर देने वाली है. पर वास्तव में चीन काफी आगे निकल चुका है.
चीन ने उठाया बड़ा कदम
जानकारी के मुताबिक चीन ने रोबोट के क्षेत्र में कई अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट निर्माता और सबसे तेजी से बढ़ती रोबोटिक शक्ति के रूप में स्थापित करती हैं.
3 लाख रोबोट का इंतजाम
जानकारी के मुताबिक चीन 2024 तक लगभग 3 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट लगाएगा, जो दुनिया भर में लगाए गए रोबोट का आधे से ज़्यादा हिस्सा है. इससे पता चलता है कि चीन में अब फैक्ट्रियों, रिसर्च लैब और मिलिट्री डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक बड़ी रोबोटिक फोर्स क्यों है.
क्या करने जा रहा चीन
ये रोबोट न सिर्फ़ इंडस्ट्री में काम करते हैं, बल्कि मिलिट्री के लिए चल रही हाई-इंटेंसिटी टेस्टिंग में भी हिस्सा लेते हैं. उनका मकसद एक ऐसी फाइटिंग मशीन बनाना है जो थकान, कमज़ोरी और इंसानी सीमाओं से मुक्त हो.
रोबोटिक्स बाजारों को बढ़ावा
चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में रोबोटिक्स को एक मुख्य रणनीति के तौर पर शामिल किया गया है. सरकार का लक्ष्य आने वाले दशकों में रोबोटिक्स बाज़ार को कई ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है, जिससे सैन्य क्षमताओं में काफ़ी बढ़ोतरी होगी.
सस्ता हुआ रोबोट बनाना
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियां तेज़ी से उभर रही हैं, यूनिट्री रोबोटिक्स जैसे ब्रांड कम कीमत वाली ह्यूमनॉइड मशीनें बेच रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोबोटिक आर्मी बनाना आसान और ज़्यादा सस्ता हो गया है.
एडवांस्ड AI सिस्टम
वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन के रोबोट कोई आसान मशीन नहीं होंगे, बल्कि एडवांस्ड AI सिस्टम से चलने वाले इंडिपेंडेंट सैनिक होंगे. वे हालात को समझ सकेंगे और अपने फैसले खुद ले सकेंगे.