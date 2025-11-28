सैनिक नहीं अब जंग के मैदान में उतरेंगे रोबोट! इस देश का प्लान सुन हिल जाएगी दुनियाभर की आर्मी

China Robot Army: हर देश अपनी सैनिये ताकत बढ़ाने के लिए तरह-तरह के जतन करता है. लेकिन इस बार महान देश चीन ने कुछ ऐसा किया जो काफी हैरान कर देने वाला है. जैसा की आप सभी जानते हैं की दुनिया तेज़ी से टेक्नोलॉजी वाले हथियार बना रही है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है. ये महान देश ने इंसानी सैनिकों की जगह रोबोटिक योद्धा बना रहा है जो बिना थके लड़ सकते हैं. जी हाँ ये बात काफी हैरान कर देने वाली है. पर वास्तव में चीन काफी आगे निकल चुका है.