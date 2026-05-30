चीन की नई साजिश! परमाणु मिसाइल साइट्स के पास बना रहा लॉन्च पैड और बंकर, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ पर्दाफाश
China Nuclear Expansion: चीन शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाके में एक बड़ा सैन्य ठीकाना बनाया जा रहा है. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में हथियारों और जवाबी हमलों की क्षमता को सुरक्षित रखना है. माना जा रहा है कि चीन अपनी रणनीतिक ताकत को मजबूत करने और क्षमता को बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है.
बीच रेगिस्तान में सैना का किला
चीन की परमाणु मिसाइलें इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वह आज भी अमेरिकी के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकती हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की हालिया सैटेलाइट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, बीजिंग भूमिगत कुओं के पास लॉन्च पैड और संचार केंद्रों का जाल बना रहा है. जिससे लंबी दूरी तक मिसाइलें तैनात की जा सकें.
चीन का अभेद ठिकाना
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह नया सैन्य केंद्र पूर्वी रेगिस्तान में बने दो अष्टकोणीय ठिकानों के ईर्द-गिर्द बना हुआ है. सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ पता लगता है कि भीतर सैन्य वाहनों और सैनिकों के रहने की पूरी व्यवस्था की गई है. इसके चारों तरफ बंकर, हथियारों का गौदाम और रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं.
कई तस्वीरें आई सामने
तीन सुरक्षा विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया है. उनके अनुसार, इस रेगिस्तानी इलाके में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और वायु रक्षा प्रणालियों के लिए 8 से ज्यादा बड़े कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं. यहां कई ऐसी इमारतें और उपकरण भी दिखाई दिए हैं, जिनका इस्तेमाल संचार, कमांड सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए किया जा सकता है. इस पूरे निर्माण का आकार और पैमाना इतना बड़ा है कि विशेषज्ञ भी हैरान हैं. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के निदेशक हंस क्रिस्टेंसन ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में इस तरह का निर्माण पहले कभी नहीं देखा.
ताइवान को लेकर तनाव
ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन की सैन्य गतिविधियां चर्चा में हैं. हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि यदि ताइवान विवाद का समाधान सही तरीके से नहीं हुआ तो स्थिति खतरनाक मोड़ ले सकती है. हालांकि चीन आधिकारिक तौर पर 'नो फर्स्ट यूज' यानी पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की नीति पर कायम है. लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञों और राजनयिकों का मानना है कि चीन अपनी बढ़ती परमाणु क्षमता के जरिए ताइवान मुद्दे पर अमेरिका के संभावित हस्तक्षेप को रोकने का दबाव बना रहा है.
अमेरिका को लेकर चीन की रणनीति
चीन की यह सुरक्षा रणनीति उसे अन्य परमाणु शक्तियों से अलग बनाती है. अमेरिका और रूस के पास चीन से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन वे अपने बड़े और मजबूत मिसाइल ठिकानों पर भरोसा करते हैं. वहीं, चीन अपने मिसाइल बेस के आसपास कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिससे उन पर हमला करना बेहद मुश्किल हो जाए.
पेंटागन की रिपोर्ट
पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन दुनिया में सबसे तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है. अनुमान है कि 2030 तक उसके पास करीब 1,000 परमाणु हथियार हो सकते हैं. इसके अलावा, चीन का हुओयान-1 सैटेलाइट सिस्टम किसी भी दुश्मन मिसाइल की लॉन्चिंग को 90 सेकंड के भीतर पकड़ सकता है. इससे चीन को जवाबी कार्रवाई की तैयारी के लिए 3 से 4 मिनट का अतिरिक्त समय मिल जाता है.