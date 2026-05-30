चीन की नई साजिश! परमाणु मिसाइल साइट्स के पास बना रहा लॉन्च पैड और बंकर, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ पर्दाफाश

कई तस्वीरें आई सामने

तीन सुरक्षा विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया है. उनके अनुसार, इस रेगिस्तानी इलाके में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और वायु रक्षा प्रणालियों के लिए 8 से ज्यादा बड़े कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं. यहां कई ऐसी इमारतें और उपकरण भी दिखाई दिए हैं, जिनका इस्तेमाल संचार, कमांड सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए किया जा सकता है. इस पूरे निर्माण का आकार और पैमाना इतना बड़ा है कि विशेषज्ञ भी हैरान हैं. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के निदेशक हंस क्रिस्टेंसन ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में इस तरह का निर्माण पहले कभी नहीं देखा.