क्या है चीन का ‘बीस्ट मोड’ फाइटर जेट J-16? जिसने बढ़ा दी दुनिया की टेंशन, खूबियां जान उड़ जाएंगे होश

China J-16 Fighter Jet: चीन का शेनयांग J-16 फाइटर जेट की हाल ही में तस्वीरें सामने आई है. इस फाइटर जेट के साथ एक बड़ी संख्या में एयर-टू-एयर मिसाइलों से लैस नजर आया. इसे बीस्ट मोड कहा जा रहा है. तस्वीरों ने रक्षा विशेषज्ञों के बीच बहस छेड़ दी है कि क्या चीन अब लंबी दूरी तक हवाई दबदबा बनाने की नई क्षमता हासिल कर चुका है.