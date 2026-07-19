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क्या है चीन का ‘बीस्ट मोड’ फाइटर जेट J-16? जिसने बढ़ा दी दुनिया की टेंशन, खूबियां जान उड़ जाएंगे होश

China J-16 Fighter Jet: चीन का शेनयांग J-16 फाइटर जेट की हाल ही में तस्वीरें सामने आई है. इस फाइटर जेट के साथ एक बड़ी संख्या में एयर-टू-एयर मिसाइलों से लैस नजर आया. इसे बीस्ट मोड कहा जा रहा है. तस्वीरों ने रक्षा विशेषज्ञों के बीच बहस छेड़ दी है कि क्या चीन अब लंबी दूरी तक हवाई दबदबा बनाने की नई क्षमता हासिल कर चुका है.


By: Shristi S | Published: July 19, 2026 8:18:42 PM IST

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आखिर क्या है बीस्ट मोड J-16?

तस्वीरों में J-16 पर 8 PL-15 लंबी दूरी की BVR मिसाइलें और 2 PL-10 डॉगफाइट मिसाइलें लगी दिखाई दीं. इस कॉन्फिगरेशन में यह विमान एक तरह के मिसाइल ट्रक की तरह काम करता है, जो एक साथ 10-12 एयर-टू-एयर मिलाइलें लेकर उड़ान भर सकता है.

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J-16 दो इंजन वाला 4.5 पीढ़ी का मल्टीरोल स्ट्राइक फाइटर है. इसमें AESA रडार, स्वदेशी WS-10B इंजन, कम रडार सिग्नेचर वाली कोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं. यह हवा, जमीन और समु्द्र तीनों मोर्चों पर हमला करने में सक्षम माना जाता है.

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रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक चीन के पास अब करीब 500 J-20 स्टील्थ फाइटर हो सकते हैं. कई रिपोर्ट्स का दावा है कि 2030 तक यह संख्या 800 और 2035 तक 1,500 तक पहुंच सकती है. इसी दौर में भारत का स्वदेशी AMCA भी सेवा में आने की उम्मीद है.

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