Children’s Day Special: बॉलीवुड की वो फिल्में जो जगा देंगी अंदर का बच्चा! Taare Zameen Par से लेकर Chillar Party; देख छलक आएंगे आंसू

तारे ज़मीन पर (Youtube)

आठ साल के ईशान को अपना स्कूल का काम पूरा करने में दिक्कत होती है और उसे रोज़मर्रा के काम भी मुश्किल लगते हैं. उसके माता-पिता सोचते हैं कि वह बस आलसी है, लेकिन उनकी सोच तब बदल जाती है जब उसके बोर्डिंग स्कूल में एक आर्ट टीचर को पता चलता है कि ईशान को डिस्लेक्सिया है. आमिर खान और दर्शील सफारी इस दमदार फ़िल्म में शानदार हैं, जो बताती है कि हर बच्चा इतना अलग और इतना खास क्यों होता है.