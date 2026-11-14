Children’s Day Special: बॉलीवुड की वो फिल्में जो जगा देंगी अंदर का बच्चा! Taare Zameen Par से लेकर Chillar Party; देख छलक आएंगे आंसू
Children’s Day Special: बॉलीवुड कई तरह के जॉनर का मेल है. इसमें हर किसी की दिलचस्पी के लिए कुछ न कुछ है, और Children’s Day 2026 पर, हम कुछ पसंदीदा हिंदी फ़िल्मों पर एक नज़र डालते हैं जो ज़रूर आपके अंदर के बच्चे को जगा देंगी और आपको दुनिया की सारी खुशियों से भर देंगी. ये फिल्में बच्चों को सिखाने के साथ-साथ बड़ों को भी कुछ न कुछ सिखाने के लिए बनाई गई थीं.
तारे ज़मीन पर (Youtube)
आठ साल के ईशान को अपना स्कूल का काम पूरा करने में दिक्कत होती है और उसे रोज़मर्रा के काम भी मुश्किल लगते हैं. उसके माता-पिता सोचते हैं कि वह बस आलसी है, लेकिन उनकी सोच तब बदल जाती है जब उसके बोर्डिंग स्कूल में एक आर्ट टीचर को पता चलता है कि ईशान को डिस्लेक्सिया है. आमिर खान और दर्शील सफारी इस दमदार फ़िल्म में शानदार हैं, जो बताती है कि हर बच्चा इतना अलग और इतना खास क्यों होता है.
हिचकी (Amazon Prime Video)
रानी मुखर्जी ने हिचकी में टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित एक मज़बूत स्कूल टीचर का रोल किया है, यह एक अच्छी, प्रेरणा देने वाली फ़िल्म है जो निजी मुश्किलों को दूर करने, दयालु और सबको साथ लेकर चलने वाली होने के बारे में है. सबसे ज़रूरी बात, यह दिखाता है कि अगर सही टीचर साथ हो तो सीखना कितना मज़ेदार हो सकता है!
स्टेनली का डब्बा (Amazon Prime Video)
अमोल गुप्ते का एक अंडर-रेटेड मास्टरपीस, इसमें उनके बेटे पार्थो ने टाइटल कैरेक्टर निभाया है. एक टीचर एक स्टूडेंट को स्कूल आने से मना कर देता है जब तक कि वह अपना डब्बा न लाए, बिना यह जाने कि इसके पीछे क्या वजह है.
बजरंगी भाईजान (Hotstar)
कबीर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म एक छोटी खोई हुई लड़की और एक दयालु अजनबी के बीच एक प्यारे रिश्ते को दिखाती है, जो हर मुश्किल के बावजूद उसे उसके माता-पिता से मिलाने में मदद करने का फैसला करता है. सलमान खान ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और छोटी हर्षाली मल्होत्रा के साथ उनकी केमिस्ट्री बजरंगी भाईजान की USP है.
भूतनाथ (Hotstar)
भूतनाथ, एक हॉरर-कॉमेडी है, जिसमें अमिताभ बच्चन एक फ्रेंडली भूत का रोल करते हैं और एक सात साल के लड़के के साथ एक अनोखा लेकिन खूबसूरत रिश्ता बनाते हैं. शाहरुख खान और जूही चावला के साथ, भूतनाथ में भरपूर ह्यूमर और ड्रामा है.
चिल्लर पार्टी (नेटफ्लिक्स)
हिम्मत और पक्के इरादे की कहानी, चिल्लर पार्टी दोस्तों के एक ग्रुप के बारे में है जो तब हाथ मिला लेते हैं जब एक मतलबी पॉलिटिशियन उनकी दोस्ती में रुकावट डालने की कोशिश करता है. यह फिल्म दिल को छू लेने वाली है, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस और कैची म्यूजिक है.