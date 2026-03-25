PAN Card Online Apply: क्या बच्चों का पैन कार्ड बन सकता है? जानें पूरी जानकारी और ऑनलाइन प्रोसेस

जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

बच्चों के पैन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, माता या पिता का आधार कार्ड, अभिभावक के हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं. आवेदन करने के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाएं और “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करके फॉर्म 49A चुनें.