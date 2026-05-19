सिर्फ नबरों पर फोकस नहीं… बच्चे को बनाना चाहते हैं इंटेलीजेंट? पैरेंट्स भूलकर भी करें ये 5 गलतियां

Child Study Tips: बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माता-पिता की जिम्मेदारी होती है. लेकिन, इतना काफी नहीं है, परवरिश देने के साथ-साथ उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. अक्सर माता-पिता इस कई गलती कर देते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है. इसका एक बड़ा प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ सकता है. क्योंकि, कई बार देखने में आता है कि बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा होता है. ऐसे में पैरेंट्स को मारने-पीटने के बजाय खुद की आदतों पर भी गौर करें. हो सकता है कि पैरेंट्स अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हों! क्योंकि, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल, सिर्फ नंबरों पर ध्यान देना या पढ़ाई को बोरिंग बना देना, ये कुछ ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक्स(Parenting mistakes) हैं जो बच्चे को पढ़ाई से दूर कर सकती हैं. अब सवाल है कि आखिर, पैरेंट्स को किन गलतियों से बचना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-