चाइल्ड आर्टिस्ट से सुपरस्टार तक का सफर, शादी और फिर 10 साल छोटी एक्ट्रेस संग नैन मटक्का, हैरान कर देगी कहानी

Vijay Thalapathy: साउथ एक्टर से तमिलनाडु के सीएम बनने वाले थलापति विजय की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी. उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया और फिर देश के सबसे महंगे अभिनेताओं तक पहुंचे. हालांकि बीते कुछ समय पहले उन्होंने एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया और राजनेता बन गए. उन्होंने तमिलगा वेत्री कड़गम लॉन्च की और तमिलनाडु में जीत का परचम लहराया. हालांकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा वे पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में हैं.