चाइल्ड आर्टिस्ट से सुपरस्टार तक का सफर, शादी और फिर 10 साल छोटी एक्ट्रेस संग नैन मटक्का, हैरान कर देगी कहानी
Vijay Thalapathy: साउथ एक्टर से तमिलनाडु के सीएम बनने वाले थलापति विजय की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी. उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया और फिर देश के सबसे महंगे अभिनेताओं तक पहुंचे. हालांकि बीते कुछ समय पहले उन्होंने एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया और राजनेता बन गए. उन्होंने तमिलगा वेत्री कड़गम लॉन्च की और तमिलनाडु में जीत का परचम लहराया. हालांकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा वे पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में हैं.
टूटने की कगार पर शादी
उन्होंने अपनी फैन से शादी की थी, जो अब टूटने की कगार पर है. कहीं न कहीं इसकी वजह हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन हैं. इस बारे में उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने कभी खुलकर बात नहीं की लेकिन उन्होंने कहा था कि वे किसी तीसरे के कारण तलाक लेकर अपनी शादी खत्म करना चाहती हैं.
चेन्नई में हुआ जन्म
थलापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई के एक फिल्मी परिवार में हुआ था. उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर एक मशहूर डायरेक्टर हैं. 1984 में केवल 10 साल की उम्र में विजय ने अपने पिता की फिल्म 'वेत्री' से बाल कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की थी.
यूके की फैन आई चेन्नई
1992 में 18 साल की उम्र में उन्होंने 'नालैया थीरपू' फिल्म से बतौर मेन एक्टर काम करना शुरू किया. हालांकि 1996 में आई फिल्म 'पूवे उनक्कागा' ने उन्हें स्टार बना दिया. इसी फिल्म की सफलता के बाद यूके की रहने वाली श्रीलंकाई तमिल मूल की लड़की संगीता सोरनालिंगम उनसे मिलने चेन्नई आई थीं.
फैन से 1999 में हुई शादी
दोनों के बीच आपसी लगाव हो गया और बाद में प्यार हो गया. दोनों ने 25 अगस्त 1999 को शादी कर ली. शादी से उनके दो बच्चे हैं. उनका एक बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा हैं. संगीता हमेशा से लाइमलाइट से दूर परिवार के साथ रहीं. दोनों को आदर्श कपल माना जाता था. हालांकि कुछ समय पहले दोनों के रिश्ते में खटास आ गई.
संगीता ने दर्ज की तलाक याचिका
कुछ समय पहले संगीता सोरनालिंगम ने चेन्नई की फैमिली कोर्ट (चेन्गलपट्टू कोर्ट) में तलाक की याचिका दायर की. इसके बाद ये मामला सार्वजनिक हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो संगीता ने विजय पर विश्वासघात और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है.
तृषा कृष्णन से जुड़ा नाम
वहीं विजय का नाम साउथ की बेहद पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ जोड़ा जा रहा है. वो उम्र में एक्टर से लगभग 9 साल छोटी हैं. विजय और तृषा ने काफी फिल्मों में साथ काम किया है. दोनों तो अक्सर साथ में देखा जाता है. हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा है. इसी बीच उनकी शादी की अफवाहें भी जोरों पर हैं. कहा जा रहा है कि दोनों जल्द शादी कर सकते हैं.