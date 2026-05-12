कभी था अंडरवर्ल्ड डॉन का सबसे खास, फिर कैसे बना दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन? पत्नी भी है लेडी डॉन

Chhota Rajan Story: राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन जो कभी दाऊद इब्राहिम के संरक्षण में काम करता था, मुंबई हमलों के बाद उससे अलग हो गया. मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद और छोटा राजन के गिरोहों के बीच कई झड़पें देखने को मिलीं. इस दौरान, उस पर जानलेवा हमलों की खबरें अक्सर सामने आती रहीं. छोटा राजन, जो कई सालों तक विदेश में छिपा रहा, आखिरकार 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें छोटा राजन के बारे में जो दाऊद का खास होने के बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, यहां तक की छोटा राजन की पत्नी भी लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है.