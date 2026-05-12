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कभी था अंडरवर्ल्ड डॉन का सबसे खास, फिर कैसे बना दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन? पत्नी भी है लेडी डॉन

Chhota Rajan Story: राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन जो कभी दाऊद इब्राहिम के संरक्षण में काम करता था, मुंबई हमलों के बाद उससे अलग हो गया. मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद और छोटा राजन के गिरोहों के बीच कई झड़पें देखने को मिलीं. इस दौरान, उस पर जानलेवा हमलों की खबरें अक्सर सामने आती रहीं. छोटा राजन, जो कई सालों तक विदेश में छिपा रहा, आखिरकार 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें छोटा राजन के बारे में जो दाऊद का खास होने के बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, यहां तक की छोटा राजन की पत्नी भी लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है.


By: Shristi S | Last Updated: May 12, 2026 6:08:49 PM IST

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छोटा राजन कौन है? - Photo Gallery
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छोटा राजन कौन है?

छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है. उसे 'नाना' या 'सेठ' भी कहा जाता है. उनका जन्म 1960 में मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित तिलक नगर में हुआ था. महज़ 10 साल की कम उम्र में ही उन्होंने सिनेमा के टिकटों की ब्लैक-मार्केटिंग शुरू कर दी थी. इसी दौरान, 1980 के दशक में वह राजन नायर के गैंग में शामिल हो गए. अपराध की दुनिया में, नायर को 'बड़ा राजन' के नाम से जाना जाता था. चूंकि यह आदमी नायर का दाहिना हाथ था, इसलिए लोग उसे 'छोटा राजन' कहने लगे.

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दाऊद के साथ छोटा राजन के जुड़ाव की शुरुआत कैसे हुई?

बड़ा राजन की मौत के बाद, छोटा राजन ने पूरे गैंग की कमान संभाल ली. इसी दौरान, उसका संपर्क अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुआ. दोनों ने मिलकर मुंबई में कई तरह की आपराधिक गतिविधियां शुरू कीं, जिनमें रंगदारी, हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंसिंग शामिल थीं. 1988 में, वह दुबई चला गया. इसके बाद, दाऊद और राजन ने मिलकर न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में गैर-कानूनी धंधे चलाए. मुंबई में उनका ही राज चलता था. हालांकि, इन सबके बीच एक ऐसी घटना घटी, जिसने दोनों के बीच दरार डाल दी.

छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी क्यों हुई? - Photo Gallery
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छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी क्यों हुई?

भारतीय अंडरवर्ल्ड में, छोटा राजन का नाम दूसरे सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर आता है; वह सिर्फ डॉन दाऊद इब्राहिम से ही पीछे है. उसने काफी लंबे समय तक 'डी-कंपनी' के साथ मिलकर काम किया. लेकिन, बाबरी मस्जिद की घटना के बाद, 1993 के मुंबई बम धमाकों ने राजन को अंदर तक हिलाकर रख दिया. जब उसे पता चला कि इन हमलों की साज़िश रचने में दाऊद का भी हाथ था, तो वह उसका कट्टर दुश्मन बन गया. उसने दाऊद से सारे रिश्ते तोड़ लिए और अपना एक अलग गैंग बना लिया. दोनों एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन गए.

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दाऊद ने छोटा राजन को मरवाने के कई तरीके ढूढ़ें

मुंबई धमाकों के बाद, दाऊद और राजन दोनों ही भारत छोड़कर भाग गए. इस दौरान, वे लगातार एक-दूसरे को मारने की साज़िशें रचते रहे. दाऊद ने छोटा राजन पर कई जानलेवा हमले करवाए, लेकिन हर बार राजन किसी न किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा. राजन को खत्म करने की एक बड़ी साज़िश दुबई में रची गई थी दाऊद के खास शूटरों में से एक, शरद शेट्टी के घर पर. साल 2000 में, दाऊद के गुर्गों ने जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर आए थे बैंकॉक के एक होटल में राजन पर हमला कर दिया.

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छोटा राजन ने दाऊद के इस हमले का बदला कैसे लिया?

छोटा राजन पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं; फिर भी, वह इस हमले से बच निकलने और वहां से भागने में कामयाब रहा. ऐसी अफवाहें हैं कि छोटा राजन को बचाने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की भी भूमिका थी; हालांकि, राजन खुद इस बात से इनकार करता है. इसके बाद, उसने बैंकॉक हमले का बदला लिया. उसके भाइयों, रवि और विमल जो उसके हवाला (पैसे के अनौपचारिक लेन-देन) के काम को संभालते थे ने 2003 में दुबई के एक क्लब में छोटा शकील के करीबी शरद शेट्टी की हत्या कर दी.

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'छोटा राजन' के खिलाफ कई मामले दर्ज

भारत में छोटा राजन के खिलाफ 65 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. जब वह राजन नायर गैंग से जुड़ा हुआ था, तब भी उसके खिलाफ रंगदारी, जान से मारने की धमकी, मारपीट और हत्या की कोशिश जैसे मामले पहले से ही दर्ज थे. दाऊद से हाथ मिलाने के बाद उसका आपराधिक रिकॉर्ड और भी बढ़ गया. भारत में, उसके खिलाफ 20 से ज़्यादा लोगों की हत्या के मामले दर्ज हैं. उस पर 2011 में मुंबई के एक सीनियर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में भी शामिल होने का शक है.

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छोटा राजन की पत्नी 'लेडी डॉन' के नाम से जानी जाती है

छोटा राजन की पत्नी का नाम सुजाता निखलजे है. 2006 में, उनके खिलाफ जबरन वसूली का एक मामला दर्ज किया गया था. उनकी तीन बेटियां हैं; एक अभी UK में MBA कर रही है, जबकि दूसरी इंजीनियर है. राजन की पत्नी, सुजाता जिन्हें 'नानी' के नाम से भी जाना जाता है चेम्बूर के तिलक नगर इलाके में रहती हैं. मुंबई पुलिस ने पहले एक बिल्डर से जबरन वसूली की मांग से जुड़े एक मामले के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया था. छोटा राजन और सुजाता की शादी में खुद दाऊद इब्राहिम शामिल हुआ था; उस समय, सुजाता दाऊद को भाई मानती थी.

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