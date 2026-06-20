अजब परंपरा! शादी से पहले पार्टनर को साथ रहने की मिलती है खुली छूट, मां-बाप भी रहते हैं राजी
Chhattisgarh Ghotul Tradition: भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाली जनजातियों के रीति-रिवाज आम समाज से काफी अलग और दिलचस्प होते हैं. ऐसी ही एक अनोखी बात छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में देखने को मिलती है, जहां शादी से पहले लड़के-लड़कियों को एक-दूसरे को समझने और अपना लाइफ पार्टनर चुनने की पूरी आज़ादी दी जाती है. सदियों पुरानी इस परंपरा के तहत, लड़के-लड़कियों को अपने परिवार की सहमति से एक साथ समय बिताने का मौका मिलता है, जिसे सामाजिक तौर पर बहुत पवित्र माना जाता है.
छत्तीसगढ़ में क्या है घोटुल रिवाज?
'घोटुल' नाम का यह अनोखा रिवाज छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में रहने वाली मुरिया और माड़िया जनजातियों में मनाया जाता है. असल में, घोटुल गांव के बाहरी इलाके में मिट्टी और लकड़ी से बनी एक बड़ी झोपड़ी या कॉटेज होता है. इसे आदिवासी लोगों का एक पारंपरिक सोशल सेंटर माना जा सकता है, जहां समुदाय के युवा इकट्ठा होते हैं. इस जगह पर, गांव के बड़े-बुज़ुर्गों की देखरेख में, लड़के-लड़कियों को एक-दूसरे से मिलने, बातचीत करने और एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का पूरा मौका दिया जाता है.
छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए खास आदिवासी नाम
'घोटुल' परंपरा में हिस्सा लेने वाले लड़के-लड़कियों को कम्युनिटी में खास नाम और पहचान दी जाती है. इसमें हिस्सा लेने वाली कुंवारी लड़कियों को मोतियारी और अविवाहित लड़कों को चेलिक कहा जाता है. ग्रुप को ठीक से चलाने के लिए, उनकी अपनी कमेटी होती है, जिसमें लड़कियों के मुखिया को बेलोसा और लड़कों के मुखिया को सरदार कहा जाता है. ये मुखिया घोटुल के अंदर अनुशासन और सभी इंतज़ाम बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं.
आज के जमाने में बैचलर हॉस्टल
सीधे शब्दों में कहें तो, घोटुल को आदिवासियों के लिए एक तरह का बैचलर हॉस्टल या यूथ होम कहा जा सकता है. कबीले के लड़के-लड़कियां शाम को यहां इकट्ठा होते हैं और रात बिताते हैं. हालांकि, इस परंपरा के नियम अलग-अलग इलाकों में थोड़े अलग होते हैं. कुछ इलाकों में, युवा लोग घोटुल में रात भर रुकते हैं, जबकि दूसरे इलाकों में, दिन भर नाचने, गाने और बातें करने के बाद, सभी लड़के-लड़कियां सोने के लिए अपने घर लौट जाते हैं.
बड़ों की देखरेख में गाइडेंस
घोटुल सिर्फ़ इकट्ठा होने की जगह नहीं है, बल्कि इन कबीलों के लिए एक बड़ा कल्चरल स्कूल भी है. यहां, युवाओं को उनके पुरखों की धार्मिक मान्यताएं, पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत, कला और कहानियां सिखाई जाती हैं. इस दौरान कबीले के अनुभवी और सीनियर सदस्य भी मौजूद रहते हैं. बड़ों की मौजूदगी का मकसद युवाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी समृद्ध संस्कृति से परिचित कराना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें जश्न में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है.
ढोल की थाप और नाच
जैसे-जैसे शाम होती है, कबीले के जवान लड़के और लड़कियां ग्रुप बनाकर लोकगीत गाते हुए घोटुल की ओर बढ़ने लगते हैं. त्योहार एक बड़े समारोह से शुरू होता है जिसमें समुदाय के शादीशुदा पुरुष बड़े ढोल बजाते हैं, और जवान लोग उनकी थाप पर नाचते हैं. गाने और नाचने के बाद, सभी लोग छोटे-छोटे ग्रुप में इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं और गांव के मुद्दों पर चर्चा करते हैं. इस जमावड़े के दौरान, जवान लोग एक-दूसरे को जानते हैं और अपने पार्टनर चुनते हैं, जो आजकल के प्रॉम नाइट जैसा होता है.
फूल पहनाकर रिश्ते का एलान
इस परंपरा की सबसे खूबसूरत रस्मों में से एक है नाम बदलने की रस्म. कहा जाता है कि जब कोई लड़का और लड़की घोटुल में शामिल होते हैं, तो उन्हें वहां इस्तेमाल करने के लिए एक नया, सीक्रेट नाम दिया जाता है. जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और वह मान जाती है, तो रिश्ता पक्का माना जाता है. फिर लड़का लड़की के बालों में एक खूबसूरत फूल रखता है और सबके सामने एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का एलान करता है.
घोटुल परंपरा में लाइफ पार्टनर चुनने के लिए 7 दिन
इस अनोखी घोटुल परंपरा में हिस्सा लेने के लिए युवाओं की एक तय उम्र सीमा होती है. नियमों के मुताबिक, लड़कों की उम्र कम से कम 21 साल और लड़कियों की 18 साल होनी चाहिए. शुरू में, जब नए लड़के और लड़कियां इस माहौल में आते हैं, तो वे थोड़ा हिचकिचाते हैं. इस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए उन्हें पूरे सात दिन दिए जाते हैं. इन सात दिनों में, हर लड़के और लड़की को अलग-अलग लोगों से मिलने और सही लाइफ पार्टनर चुनने की पूरी आज़ादी होती है.