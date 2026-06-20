अजब परंपरा! शादी से पहले पार्टनर को साथ रहने की मिलती है खुली छूट, मां-बाप भी रहते हैं राजी

ढोल की थाप और नाच

जैसे-जैसे शाम होती है, कबीले के जवान लड़के और लड़कियां ग्रुप बनाकर लोकगीत गाते हुए घोटुल की ओर बढ़ने लगते हैं. त्योहार एक बड़े समारोह से शुरू होता है जिसमें समुदाय के शादीशुदा पुरुष बड़े ढोल बजाते हैं, और जवान लोग उनकी थाप पर नाचते हैं. गाने और नाचने के बाद, सभी लोग छोटे-छोटे ग्रुप में इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं और गांव के मुद्दों पर चर्चा करते हैं. इस जमावड़े के दौरान, जवान लोग एक-दूसरे को जानते हैं और अपने पार्टनर चुनते हैं, जो आजकल के प्रॉम नाइट जैसा होता है.