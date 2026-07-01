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बादलों के बीच बसा वो ऐतिहासिक किला, जहां दुश्मनों की नहीं पड़ती थी नजर; छिपा रहता था छत्रपति शिवाजी महाराज की खजाना

Chhatrapati Shivaji Maharaj Historical Fort: भारत के ऐतिहासिक किलों की बात महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले का ज़िक्र किए बिना मुमकिन नहीं है. सह्याद्री पहाड़ों की रेंज में ऊंचाई पर बसा यह किला अपनी जबरदस्त ताकत, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिच हिस्ट्री के लिए मशहूर है. कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत से मिले शाही खजाने को यहीं रखा था. इसकी मज़बूत बनावट की वजह से दुश्मनों के लिए इसे जीतना लगभग नामुमकिन था. आज, यह किला हिस्ट्री के शौकीनों और ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है.


By: Shristi S | Published: July 1, 2026 9:59:06 PM IST

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कहां हैं लोहागढ़ का किला? - Photo Gallery
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कहां हैं लोहागढ़ का किला?

लोहागढ़ किला लोनावाला हिल स्टेशन से करीब 11 किलोमीटर दूर है. किले के पास भारत की मशहूर भाजा गुफाएं हैं. यह किला समुद्र तल से करीब 1033 मीटर की ऊँचाई पर बना है. इस किले के सामने विसापुर किला है, जो एक छोटी पहाड़ी से जुड़ा हुआ है. इन दोनों किलों के बीच एक रास्ता भी है.

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क्यों कहा जाता था अभेद्य किला? - Photo Gallery
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क्यों कहा जाता था लोहागढ़ अभेद्य किला?

लोहागढ़ का मतलब है लोहे जैसा मजबूत किला. इसकी ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था इसे उस दौर के सबसे सुरक्षित किलों में शामिल करती थीं. यही वजह थी कि दुश्मन सेनाओं के लिए इस पर कब्जा करना बेहद कठिन माना जाता था. इतिहासकारों के अनुसार, इसी अभेद्य सुरक्षा के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अपने महत्वपूर्ण खजाने और युद्ध में प्राप्त बहुमूल्य संपत्ति को यहां सुरक्षित रखते थे.

लोहागढ़ किले का इतिहास क्या है? - Photo Gallery
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लोहागढ़ किले का इतिहास क्या है?

इस किले पर कई राजवंशों ने राज किया है. सातवाहन वंश के दौरान बने इस किले पर बाद में चालुक्य, राष्ट्रकूट और बहमनी सुल्तानों ने राज किया.

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छत्रपति शिवाजी ने लोहागढ़ कब जीता? - Photo Gallery
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छत्रपति शिवाजी ने लोहागढ़ कब जीता?

छत्रपति शिवाजी ने 1648 में इस किले पर कब्ज़ा कर लिया था. उस समय इसका इस्तेमाल सूरत से लूटे गए शाही खजाने की सुरक्षा के लिए किया जाता था. लेकिन, 1665 में, पुरंदर की संधि के तहत, शिवाजी महाराज को यह किला मुगलों को सौंपना पड़ा. हालांकि, उन्होंने पांच साल बाद 1670 में किले पर फिर से कब्ज़ा कर लिया.

नाना फडणवीस ने इसे अपना घर बनाया - Photo Gallery
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नाना फडणवीस ने इसे अपना घर बनाया

बाद में, पेशवाओं ने भी यहां राज किया. मराठा साम्राज्य के नाना फडणवीस ने इसे अपना घर बनाया. उन्होंने यहां कई इमारतें बनवाईं.

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आज भी आकर्षण का केंद्र है लोहागढ़ किला - Photo Gallery
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आज भी आकर्षण का केंद्र है लोहागढ़ किला

लोहागढ़ किले को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) ने राष्ट्रीय महत्व के सुरक्षित स्मारक के तौर पर लिस्ट किया है. हर साल हज़ारों टूरिस्ट, इतिहास के शौकीन और ट्रेकिंग के शौकीन लोग किले में घूमने आते हैं. बारिश के मौसम में, इसकी हरी-भरी हरियाली, बादलों से ढकी पहाड़ियाँ और ऐतिहासिक जगहें किले की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती हैं.

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Chhatrapati Shivaji Maharajlohagarh
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