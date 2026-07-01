बादलों के बीच बसा वो ऐतिहासिक किला, जहां दुश्मनों की नहीं पड़ती थी नजर; छिपा रहता था छत्रपति शिवाजी महाराज की खजाना

Chhatrapati Shivaji Maharaj Historical Fort: भारत के ऐतिहासिक किलों की बात महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले का ज़िक्र किए बिना मुमकिन नहीं है. सह्याद्री पहाड़ों की रेंज में ऊंचाई पर बसा यह किला अपनी जबरदस्त ताकत, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिच हिस्ट्री के लिए मशहूर है. कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत से मिले शाही खजाने को यहीं रखा था. इसकी मज़बूत बनावट की वजह से दुश्मनों के लिए इसे जीतना लगभग नामुमकिन था. आज, यह किला हिस्ट्री के शौकीनों और ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है.