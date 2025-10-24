Chhath Puja Wishes in Bhojpuri: खुशी के त्योहार आइल बा… सूर्य देव से जगमगाइल बा… भोजपुरी में ऐसे खास और प्यार भरें अंदाज में दे छठ पूजा की बधाई
Happy Chhath Puja Wishes in Bhojpuri: छठ का त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. इस दिन लोग एक दूसरे को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी छठ के त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो भोजपुरी के बेहद खास और प्यार भरें अंदाज में बेजें अपने दोस्तो रिश्तेदारों को छठ पूजा 2025 की बधाई
छठ पूजा की शुभकामना भोजपुरी में
छठ पूजा सिर्फ पर्व नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है. इस त्योहार में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है और महिलाए 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है. छठ का त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. इस दौरान घरों से छठ के मधुर गीत बजते है और माहौल आस्था के रंग में रंग जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी छठ के त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो भोजपुरी के बेहद खास और प्यार भरें अंदाज में बेजें अपने दोस्तो रिश्तेदारों को छठ पूजा 2025 की बधाई
ऐसे दें रिश्तेदारों को छठ पूजा की शुभकामना
गेहूं के ठेकुआ, चाउर के लड्डू
खीर,अन्नानास, नीबू और कद्दू
छठी मैया करें हर मुराद पूरी
केहू के आस न रहे अधूरी
ऐसे दें दोस्तों और करीबियों को छठ पूजा की शुभकामना
खुशी के त्योहार आइल बा
सूर्य देव से जगमगाइल बा
खेत, खलिहान, धन अउर धान
हमेशा बनल रहे मान अउर सम्मान
छठ पर्व के हार्दिक शुभकामना
छठ पूजा के दिन लगाए ये व्हाट्सएप स्टेटस
सदा दूर रहीं गम की परछाईं से
कबो सामना न हो तन्हाई से
हर अरमान हर ख्वाब पूरा होखे
इहे दुआ बा दिल के गहराई से
छठ पूजा की शुभकामना के लिए मैसेज
छठ पूजा आइल बनके उजाला
खुल जाए रउआ किस्मत के ताला
हमेशा रउआ पर रहे मेहरबान ऊपर वाला
इहे दुआ करता आपके चाहने वाला
फैमिली ग्रुप में भेजे छठ पूजा की शुभकामना का ये मैसेज
अन्न देलू धन देलू देलू तू समंगवा
छठी मैया एहू बरसिया, करब हम वरतिया
बस निबहइह तू संघवा
छठ पर्व 2025 के हार्दिक शुभकामना
छठ पूजा की शुभकामना के लिए मैसेज
मंदिर की घंटी, आरती की थाली
नदी के किनारे सूरज के लाली,
जिंदगी में आएं खुशियों की बहार,
शुभ हो ताहरा खाती छठ के त्योहार
व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए छठ पूजा की शुभकामना
छठ पर्व के शुभकामना
छठ पूजा की बधाई के लिए मैसेज
भारत के संस्कृति के देखल जाव,
इहाँ डूबत सूरज के,
भी पूजा कइल जाला,
छठ पूजा 2025 के बहुत-बहुत बधाई।
ऐसे दे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छठ पूजा की बधाई
प्रकृति के पूजा करे के चाहीं
आपन दिल में विश्वास आ प्रेम से भरीं
छठ पूजा के शुभ अवसर पर
एक दूसरा के दिल से याद करीं
छठी माई कृपा करें