Chhath Puja Wishes in Bhojpuri: खुशी के त्योहार आइल बा… सूर्य देव से जगमगाइल बा… भोजपुरी में ऐसे खास और प्यार भरें अंदाज में दे छठ पूजा की बधाई

छठ पूजा की शुभकामना भोजपुरी में

छठ पूजा सिर्फ पर्व नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है. इस त्योहार में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है और महिलाए 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है. छठ का त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. इस दौरान घरों से छठ के मधुर गीत बजते है और माहौल आस्था के रंग में रंग जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी छठ के त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो भोजपुरी के बेहद खास और प्यार भरें अंदाज में बेजें अपने दोस्तो रिश्तेदारों को छठ पूजा 2025 की बधाई