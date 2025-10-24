  • Home>
Chhath Puja Wishes in Bhojpuri: खुशी के त्योहार आइल बा… सूर्य देव से जगमगाइल बा… भोजपुरी में ऐसे खास और प्यार भरें अंदाज में दे छठ पूजा की बधाई

Happy Chhath Puja Wishes in Bhojpuri: छठ का त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. इस दिन लोग एक दूसरे को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी छठ के त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो भोजपुरी के बेहद खास और प्यार भरें अंदाज में बेजें अपने दोस्तो रिश्तेदारों को छठ पूजा 2025 की बधाई 

By: chhaya sharma | Published: October 24, 2025 10:30:46 PM IST

Happy Chhath Puja Wishes in Bhojpuri - Photo Gallery
1/10

छठ पूजा की शुभकामना भोजपुरी में

छठ पूजा सिर्फ पर्व नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है. इस त्योहार में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है और महिलाए 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है. छठ का त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. इस दौरान घरों से छठ के मधुर गीत बजते है और माहौल आस्था के रंग में रंग जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी छठ के त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो भोजपुरी के बेहद खास और प्यार भरें अंदाज में बेजें अपने दोस्तो रिश्तेदारों को छठ पूजा 2025 की बधाई

This is how you wish your relatives on Chhath Puja 2025 - Photo Gallery
2/10

ऐसे दें रिश्तेदारों को छठ पूजा की शुभकामना

गेहूं के ठेकुआ, चाउर के लड्डू

खीर,अन्नानास, नीबू और कद्दू

छठी मैया करें हर मुराद पूरी

केहू के आस न रहे अधूरी

This is how you wish your friends and loved ones on Chhath Puja 2025 - Photo Gallery
3/10

ऐसे दें दोस्तों और करीबियों को छठ पूजा की शुभकामना

खुशी के त्योहार आइल बा

सूर्य देव से जगमगाइल बा

खेत, खलिहान, धन अउर धान

हमेशा बनल रहे मान अउर सम्मान

छठ पर्व के हार्दिक शुभकामना

Use this WhatsApp status on the day of Chhath Puja - Photo Gallery
4/10

छठ पूजा के दिन लगाए ये व्हाट्सएप स्टेटस

सदा दूर रहीं गम की परछाईं से

कबो सामना न हो तन्हाई से

हर अरमान हर ख्वाब पूरा होखे

इहे दुआ बा दिल के गहराई से

Messages for Happy Chhath Puja 2025 - Photo Gallery
5/10

छठ पूजा की शुभकामना के लिए मैसेज

छठ पूजा आइल बनके उजाला

खुल जाए रउआ किस्मत के ताला

हमेशा रउआ पर रहे मेहरबान ऊपर वाला

इहे दुआ करता आपके चाहने वाला

Send this message of Chhath Puja greetings in the family group - Photo Gallery
6/10

फैमिली ग्रुप में भेजे छठ पूजा की शुभकामना का ये मैसेज

अन्न देलू धन देलू देलू तू समंगवा

छठी मैया एहू बरसिया, करब हम वरतिया

बस निबहइह तू संघवा

छठ पर्व 2025 के हार्दिक शुभकामना

Messages for Happy Chhath Puja 2025 - Photo Gallery
7/10

छठ पूजा की शुभकामना के लिए मैसेज

मंदिर की घंटी, आरती की थाली

नदी के किनारे सूरज के लाली,

जिंदगी में आएं खुशियों की बहार,

शुभ हो ताहरा खाती छठ के त्योहार

Happy Chhath Puja Wishes to Put on WhatsApp Status - Photo Gallery
8/10

व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए छठ पूजा की शुभकामना

छठ पूजा आइल बनके उजाला

खुल जाए रउआ किस्मत के ताला

हमेशा रउआ पर रहे मेहरबान ऊपर वाला

इहे दुआ करता आपके चाहने वाला

छठ पर्व के शुभकामना

Messages for greetings on Chhath Puja 2025 - Photo Gallery
9/10

छठ पूजा की बधाई के लिए मैसेज

भारत के संस्कृति के देखल जाव,

इहाँ डूबत सूरज के,

भी पूजा कइल जाला,

छठ पूजा 2025 के बहुत-बहुत बधाई।

This is how you wish your friends and loved ones on Chhath Puja 2025 - Photo Gallery
10/10

ऐसे दे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छठ पूजा की बधाई

प्रकृति के पूजा करे के चाहीं

आपन दिल में विश्वास आ प्रेम से भरीं

छठ पूजा के शुभ अवसर पर

एक दूसरा के दिल से याद करीं

छठी माई कृपा करें

