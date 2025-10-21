Chhath Puja 2025: साड़ी पहनें नए अंदाज में, छठ पूजा के लिए ये मॉडर्न ब्लाउज डिजाइन हैं बेस्ट

छठ पूजा केवल श्रद्धा और परंपरा का त्योहार ही नहीं है, बल्कि इस दिन पहनावे का भी खास महत्व होता है. साड़ी के साथ ट्रेंडी ब्लाउज आपके लुक को और भी आकर्षक बना सकते हैं. सुंदर एम्ब्रॉइडरी और फैशनेबल डिजाइन से आप इस छठ पूजा 2025 में सबसे अलग दिख सकते हैं.