Chhath Puja 2025: साड़ी पहनें नए अंदाज में, छठ पूजा के लिए ये मॉडर्न ब्लाउज डिजाइन हैं बेस्ट
छठ पूजा केवल श्रद्धा और परंपरा का त्योहार ही नहीं है, बल्कि इस दिन पहनावे का भी खास महत्व होता है. साड़ी के साथ ट्रेंडी ब्लाउज आपके लुक को और भी आकर्षक बना सकते हैं. सुंदर एम्ब्रॉइडरी और फैशनेबल डिजाइन से आप इस छठ पूजा 2025 में सबसे अलग दिख सकते हैं.
हाई नेक एम्ब्रॉइडरी ब्लाउज
हाई नेक ब्लाउज पर हल्की एम्ब्रॉइडरी इसे सॉफिस्टिकेटेड लुक देती है. सिल्क या कॉटन साड़ी के साथ पहनें, जिससे परंपरागत और क्लासी लुक एक साथ मिलता है.
कोल्ड शोल्डर ब्लाउज
कोल्ड शोल्डर ब्लाउज साड़ी में मॉडर्न ट्विस्ट देता है. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशन और ट्रेंडी फैशन दोनों को अपनाना चाहती हैं. हल्के फैब्रिक का इस्तेमाल करें ताकि पूजा के दौरान आराम रहे.
बोट नेक ब्लाउज
बोट नेक ब्लाउज आपके कंधों को सुंदर और चौड़ा दिखाता है. साड़ी के साथ मिनिमल ज्वेलरी पहनें, जिससे लुक साधारण लेकिन एलिगेंट लगे.
डीप बैक ब्लाउज
डीप बैक ब्लाउज स्ट्रिंग या टाई डिटेल के साथ ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखता है. यह फैशनेबल महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो बोल्ड और मॉडर्न लुक चाहती हैं.
शियर स्लीव ब्लाउज
नेट या शियर स्लीव वाला ब्लाउज ग्लैमर जोड़ता है बिना ओवरडू किए. फ्लोरल या सीक्विन एम्ब्रॉइडरी से यह पूजा के अवसर पर खूबसूरत लगता है.
पीप्लम स्टाइल ब्लाउज
पीप्लम ब्लाउज साड़ी के साथ एक स्ट्रक्चर्ड और चीक लुक देता है. कॉटन या हैंडलूम साड़ी के लिए यह आरामदायक और फैशनेबल विकल्प है.
एम्ब्रॉइडर्ड स्लीवलेस ब्लाउज
स्लीवलेस ब्लाउज पर हल्की एम्ब्रॉइडरी गर्मियों और त्योहारों के लिए परफेक्ट है. यह आरामदायक होते हुए भी ट्रेडिशनल लुक को निखारता है.
हाई-लो हेमलाइन ब्लाउज
हाई-लो ब्लाउज मॉडर्न कट और बोल्ड लुक देता है. इसे फैशनेबल साड़ी के साथ पहनें और छठ पूजा 2025 में स्टाइलिश स्टेटमेंट बनाएं.
