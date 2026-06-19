दुनिया के 5 ऐसे क्रिकेटर्स, जिन्हें मिला है ‘छपरी’ का टैग, हरकतों से आधी आबादी परेशान…
Chhapri Cricketers of World Cricket: क्रिकेट में हर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी या फील्डिंग की वजह से पहचान बनाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अपने अजीबोगरीब स्टाइल, फैशन, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया हरकतों की वजह से भी खूब चर्चा में रहते हैं.
फैंस क्यों कहते हैं छपरी?
लगातार अजीब हरकत करने के कारण फैंस कई बार मजाक-मजाक में उन्हें 'छपरी' जैसे टैग भी दे देते हैं.जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरने लग जाते हैं.
हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है. महंगी घड़ियां, डिजाइनर कपड़े, अलग-अलग हेयरस्टाइल और जबरदस्त स्वैग हार्दिक की पहचान बन चुके हैं. मैदान के अंदर हो या बाहर, हार्दिक हमेशा अपने स्टाइल की वजह से चर्चा में रहते हैं. कई बार फैंस उनके फैशन सेंस को लेकर मीम्स भी बनाते हैं.
नजमुल इस्लाम अपू
नजलम इस्लान को क्रिकेट फैंस शायद उनके प्रदर्शन से ज्यादा नागिन डांस की वजह से याद रखते हैं. बांग्लादेश टीम का यह सेलिब्रेशन इतना वायरल हुआ था कि दुनियाभर में इसकी चर्चा हुई. सोशल मीडिया पर नागिन डांस को लेकर आज भी मीम्स देखने को मिल जाते हैं. क्रिकेट में नागिन डांस को अपनाने के लिए नजमुल को छपरियों में गिना जाता है.
युजवेंद्र चहल
युजवेंद्र चहल क्रिकेट के सबसे मस्तीखोर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी रील्स, डांस वीडियो और मजेदार पोस्ट खूब वायरल होती हैं. चहल अक्सर महिला क्रिकेटरों, इन्फ्लुएंसर्स और दोस्तों के साथ मजेदार कंटेंट बनाते नजर आते हैं. इसी वजह से कुछ फैंस मजाक में उन्हें 'एंटरटेनमेंट किंग' और कभी-कभी 'छपरी' भी कह देते हैं.
आंद्रे रसेल
आंद्रे रसेल अपने रंग-बिरंगे हेयरस्टाइल, टैटू और दमदार बॉडी के लिए मशहूर हैं. रसेल जब मैदान पर छक्के लगाते हैं तो उनका जश्न मनाने का अंदाज भी काफी अलग होता है. उनका पूरा लुक किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं लगता. भले ही हरकतों से छपरी नहीं हैं लेकिन उनके लुक पर काफी मीम्स बनते हैं.
एडम जांपा, मार्कस स्टोइनिस
एडम जांपा और मार्कस स्टोइनिस के बीच कैसा रिश्ता है ये किसी को नहीं पता लेकिन एक बार मैच के दौरान जांपा मार्कस को छूते नजर आ रहे थे. मार्कस भी उन्हें मना नहीं कर रहे थे. उस दौरान दोनों पर खूब मीम्स बने थे. कई फैंस ने तो उन्हें छपरी करार दिया था. हालांकि, दोनों के लुक्स काफी सिंपल है. हालांकि इन खिलाड़ियों को मिले ऐसे टैग को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.