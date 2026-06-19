दुनिया के 5 ऐसे क्रिकेटर्स, जिन्हें मिला है ‘छपरी’ का टैग, हरकतों से आधी आबादी परेशान…

एडम जांपा, मार्कस स्टोइनिस

एडम जांपा और मार्कस स्टोइनिस के बीच कैसा रिश्ता है ये किसी को नहीं पता लेकिन एक बार मैच के दौरान जांपा मार्कस को छूते नजर आ रहे थे. मार्कस भी उन्हें मना नहीं कर रहे थे. उस दौरान दोनों पर खूब मीम्स बने थे. कई फैंस ने तो उन्हें छपरी करार दिया था. हालांकि, दोनों के लुक्स काफी सिंपल है. हालांकि इन खिलाड़ियों को मिले ऐसे टैग को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.