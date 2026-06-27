जब निजी दर्द बना किरदार की जान! चेतना पांड ने सुनाया हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट की शूटिंग के दिनों का भावुक किस्सा

Chetna Pande Interview: हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट में एक्ट्रेस चेतना पांडे के अभिनय को जमकर तारीफ मिल रही है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थीं.