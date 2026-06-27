जब निजी दर्द बना किरदार की जान! चेतना पांड ने सुनाया हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट की शूटिंग के दिनों का भावुक किस्सा
Chetna Pande Interview: हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट में एक्ट्रेस चेतना पांडे के अभिनय को जमकर तारीफ मिल रही है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थीं.
मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी- चेतना पांडे
एक्ट्रेस चेतना पांडे ने बताया कि शूटिंग शूरू होने के समय वह भावनात्मक और मानसिक रूप से बेहद परेशान थीं. उन्हें खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया.
असली जिंदगी का दर्द ही बन गया किरदार की ताकत- चेतना
फिल्म में निभाया गया सुनहरी का किरदार चेतना की निजी जिंदगी से काफी मिलता-जुलता था. उन्होंने कहा कि अभिनय के लिए अलग से भावनाएं पैदा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके अपने अनुभव ही किरदार में उतर गए.
चेतना ने बताया मुश्किलों ने सिखाया आगे बढ़ना
चेतना का मानना है कि जिंदगी की कठिन परिस्थितियां इंसान को मजबूत बनाती हैं. उन्होंने कहा कि हर मुश्किल किसी न किसी बड़े मकसद के लिए हमें तैयरा करती है और उन्होंने उसी सोच के साथ खुद को संभाला.
चेतना ने बताया कैसा था विक्रम भट्ट के साथ काम करने का अनुभव?
फिल्म के निर्देशक विक्रम भट्ट का नाम सुनते ही चेतना बेहद उत्साहित हो गई थीं. उनके मुताबिक भारतीय हॉरर सिनेमा को नई पहचान देने में विक्रम भट्ट का बड़ा योगदान रहा है और उनके साथ काम करना चेतना के लिए यादगार अनुभव है.
बदलते दौर में फिल्मों पर चेतना पांडे ने क्या कहा?
चेतना ने कहा कि आज के समय में लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है. ऐसे दौर में अगर कोई फिल्म सालों तक दर्शकों के दिलों में बनी रहती है, तो वही उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है.
कब हुई है हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट रिलीज?
फिल्म हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट 12 जून 2026 को रिलीज हुई. इस हॉरर फिल्म में चेतना पांडे के साथ मिमोह चक्रवर्ती भी अहम भूमिका में हैं. चेतना ने फिल्म में भावनात्मक अभिनय कर दर्शकों का ध्यान खींचा है.