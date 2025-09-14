इस एक्ट्रेस की बिकिनी फोटोज देख लीं, तो भूल जाएंगे कौन है सोफिया अंसारी-पूनम पांडे - Photo Gallery
  • इस एक्ट्रेस की बिकिनी फोटोज देख लीं, तो भूल जाएंगे कौन है सोफिया अंसारी-पूनम पांडे

इस एक्ट्रेस की बिकिनी फोटोज देख लीं, तो भूल जाएंगे कौन है सोफिया अंसारी-पूनम पांडे

Chetna Pande Bikini Photos: दिलवाले और हॉन्टेड 3डी जैसी फिल्मों से नाम कमाने वालीं एक्ट्रेस की बोल्ड और बिकिनी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अगर आप इन फोटोज को देख लेंगे तो एक पल के लिए जरूर सोफिया अंसारी और पूनम पांडे को भूल जाएंगे. आइए, यहां देखते हैं कि वह एक्ट्रेस कौन हैं और उनकी कौन-कौन सी बिकिनी सेक्सी फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.  

By: Prachi Tandon Last Updated: September 14, 2025 14:01:29 IST
1/10

एक्ट्रेस का बिकिनी लुक देख भूल जाएंगे सोफिया-पूनम

सोशल मीडिया पर बिकिनी अवतार दिखाना बहुत ही कॉमन हो गया है. लेकिन, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म दिलवाले और हॉन्टेड 3डी से पॉपुलैरिटी बटोरने वालीं एक्ट्रेस चेतना पांडे (Chetna Pande) की सेक्सी बिकिनी फोटोज ने इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है. चेतना कभी स्विमसूट में अपनी फोटोज शेयर करती हैं, तो कभी सेक्सी टू-पीस में अपना हॉट फिगर दिखाती हैं.

2/10

बिना कपड़ों के शेयर की फोटोज

चेतना पांडे ने एक बार तो बोल्डनेस की सभी हदें पार करते हुए बिना कपड़ों के सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर दी थी. एक्ट्रेस ने इन फोटोज में कोई कपड़ा नहीं पहना था, बस अपना बदन ढकने के लिए उन्होंने रजाई की मदद जरूर ली थी. चेतना पांडे की यह फोटोज देख लोगों के दिन-रात के चैन उड़ गए थे.

3/10

चेतना ने दिखाया सेक्सी फिगर

चेतना की इन बिकिनी फोटोज को देख आप सोफिया अंसारी और पूनम पांडे को एक पल के लिए भूल ही जाएंगे. फोटोज में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ग्रीन कलर की सेक्सी बिकिनी पहन पानी में अपनी अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं.

4/10

पानी में दिखाईं सेक्सी अदाएं

इस फोटो में तो चेतना ने अपने हुस्न का दीदार पानी पर एक पेड़ पर लेटकर कराया है. फोटो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस बिकिनी पहन अपनी टोन्ड बॉडी लेटकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.

5/10

ब्लैक स्विमसूट में दिखाया हुस्न

तो यहां चेतना पांडे ब्लैक स्विम सूट में कहर बरपाती नजर आ रही हैं. ब्लैक स्विमसूट के साथ एक्ट्रेस ने किसी तरह का हैवी मेकअप नहीं कैरी किया है और बालों को खुला रखकर अपना लुक पूरा किया है.

6/10

कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया क्लीवेज!

चेतना की ब्लैक स्विम सूट वाली फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल होती हैं. एक्ट्रेस ने इस स्विम सूट में कई फोटोज शेयर की हैं, जिसमें कभी वह रेस्ट करती दिख रही हैं, तो कभी पूल में दिखाई दे रही हैं.

7/10

पिंक बिकिनी में भी कमाल लगीं चेतना पांडे

चेतना पांडे ने पिंक कलर की बिकिनी में भी इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट की हैं. पिंक बिकिनी में एक्ट्रेस कभी जाल पर लेटकर सेक्सी पोज दे रही हैं, तो कभी स्विमिंग पूल के किनारे अपना भीगा बदन दिखा रही हैं.

8/10

नेट ड्रेस में कराया हुस्न का दीदार

चेतना पांडे अपनी अदाकारी से ज्यादा सेक्सी लुक्स के लिए इंटरनेट पर छाई रहती हैं. वह अक्सर ही एक से बढ़कर एक फोटोज शेयर करती हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस ने ऐसी ड्रेस कैरी की है, जो सिर्फ प्राइवेट पार्ट को कवर कर रही है और इसके अलावा पूरी बॉडी पर नेट है.

9/10

चेतना पांडे का वर्कफ्रंट

चेतना पांडे के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का भी हिस्सा रह चुकी हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस रिएलिटी शो टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं.

10/10

शाहरुख खान की फिल्म में किया काम

चेतना पांडे ने शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले, आई डोन्ट लव यू, क्लास ऑफ 2020, हॉन्टेड 3डी जैसी फिल्मों और शोज में भी काम किया है.

