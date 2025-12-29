  • Home>
WhatsApp से तुरंत देखें बैंक बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट, जानें मोबाइल बैंकिंग और हर बैंक के कॉन्टैक्ट डिटेल्स!

जो लोग WhatsApp इस्तेमाल करते हैं वे इस इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ऐप का इस्तेमाल करके पैसे भेजना और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं.


By: Anshika thakur | Published: December 29, 2025 12:36:29 PM IST

Whatsapp Payments - Photo Gallery
1/7

WhatsApp Payments

WhatsApp अपने पेमेंट्स फीचर के ज़रिए बैंक बैलेंस चेक करने की सुविधा देता है. जिन यूज़र्स ने WhatsApp पेमेंट्स चालू किया है, वे सीधे ऐप में अपना बैंक अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं.

Whatsapp Payment - Photo Gallery
2/7

Check Bank Balance

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) का इस्तेमाल बैलेंस चेक और ट्रांज़ैक्शन के लिए किया जाता है. WhatsApp पेमेंट्स UPI के ज़रिए काम करता है, जो NPCI द्वारा डेवलप किया गया भारत का नेशनल रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है.

Whatsapp Payment - Photo Gallery
3/7

UPI Balance Check

आपका बैंक अकाउंट WhatsApp पेमेंट्स से लिंक होना चाहिए. बैलेंस चेक करने के लिए, आपको WhatsApp के पेमेंट मेथड्स में अपना बैंक अकाउंट जोड़ना होगा, और फ़ोन नंबर आपके बैंक से लिंक होना चाहिए.

Whatsapp Payment - Photo Gallery
4/7

WhatsApp UPI

सेटिंग्स के ज़रिए स्टेप्स: WhatsApp खोलें → सेटिंग्स (या Android पर ज़्यादा ऑप्शन) पर जाएं → पेमेंट्स → अपना बैंक चुनें → अकाउंट बैलेंस देखें पर टैप करें → अपना UPI PIN डालें और बैलेंस देखें.

Whatsapp Payment - Photo Gallery
5/7

Digital Payments India

पैसे भेजते समय ये स्टेप्स फॉलो करें: मनी-सेंड स्क्रीन पर पेमेंट ऑप्शन पर टैप करें → 'अकाउंट बैलेंस देखें' चुनें → सही बैंक अकाउंट चुनें (अगर एक से ज़्यादा लिंक हैं) → UPI पिन डालें.

Whatsapp Payment - Photo Gallery
6/7

NPCI UPI System

बैलेंस चेक करते समय, चाहे सेटिंग्स से हो या पैसे भेजते समय, सिक्योरिटी के लिए UPI पिन ज़रूरी होता है.

Whatsapp Payment - Photo Gallery
7/7

Bank Account Linking

पक्का करें कि WhatsApp अपडेटेड हो और आपका बैंक सपोर्टेड हो. अगर आपका बैंक लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि वह अभी WhatsApp पेमेंट्स को सपोर्ट न करता हो.

