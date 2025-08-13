क्या आप भी डेली बदलते हैं अपनी नेल पेंट का कलर? तो बन सकता हैं आपके लिए ये खतरे की घंटी

नेलपेंट का इस्तेमाल आजकल फैशन और पर्सनैलिटी को निखारने का एक कैजुअल तरीका बन चुका है। खूबसूरत नाखून हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन रोजाना नेल पेंट लगाने की आदत आपके नाखूनों और हेल्थ दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसमें मौजूद केमिकल्स नाखूनों की मजबूती पर असर डालते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसके नुकसान को समझकर ही इस्तेमाल करें।