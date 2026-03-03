Chandra Grahan 2026: भारत में कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण, जानें सही समय…!

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण 2026 साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में आज दिखाई देने वाला है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व काफी बढ़ गया है. ये ग्रहण दोपहर 03:20 बजे से शुरू होकर शाम 06:46 बजे तक रहेगा. कुल 03 घंटे 26 मिनट की अवधि वाले इस ग्रहण का प्रभाव देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग समय पर दिखाई देगा. सूतक काल सुबह से ही प्रभावी है और श्रद्धालु विशेष नियमों का पालन कर रहे हैं.

