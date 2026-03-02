Chandra Grahan 2026: कही आप भी तो इस तारीख को नहीं हुए थे पैदा, चंद्र ग्रहण बन सकता आपके लिए मुसीबत, जानें

Chandra Grahan 2026: ये 03 मार्च 2026 को लगने वाले साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी है. फाल्गुन माह की पूर्णिमा को दोपहर 03:20 बजे शुरू होकर शाम 06:46 बजे समाप्त होने वाला यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. इसका प्रभाव जन्म तिथि और राशि के अनुसार अलग-अलग लोगों पर पड़ सकता है.