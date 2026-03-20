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Chand Raat Mubarak 2026 Wishes: जब नजर आए चांद, तो ऐसे दें मुबारकबाद!  ईद के मौके पर ये मैसेज भेजकर जीत लें अपनों का दिल

Chand Raat 2026 Wishes: ‘चांद मुबारक’ एक सुंदर और दिल को छू लेने वाला विश है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान रमज़ान की शुरुआत का संकेत देने वाले नए चांद के दीदार पर एक-दूसरे को देते हैं. शब्द ‘चांद’ का अर्थ है चंद्रमा, और ‘मुबारक’ का अर्थ है शुभ या धन्य; ये दोनों मिलकर खुशी और उत्सव का प्रतीक बनते हैं. नए चांद का दीदार परिवारों और दोस्तों को दुआएं, उत्सव और एकता के सूत्र में पिरो देता है. यह अपने बड़ो के प्रति प्यार, माफ़ी और शुभकामनाएँ व्यक्त करने का एक बेहतरीन अवसर है. इस पावन अवसर पर ‘चांद मुबारक’ के संदेश भेजना, खुशियां और एकता फैलाने का एक खूबसूरत मौका है, ऐसे में आप अपने खास लोगों को ईद से पहले ये खूबसूरत संदेश भेजकर चांद रात की मुबारकबाद दे सकते हैं. 


By: Heena Khan | Published: March 20, 2026 11:32:53 AM IST

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Chand Raat Mubarak 2026 Wishes: जब नजर आए चांद, तो ऐसे दें मुबारकबाद!  ईद के मौके पर ये मैसेज भेजकर जीत लें अपनों का दिल - Photo Gallery
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चांद रात की चांदनी

चांद रात की चांदनी आपके दिल को रोशन कर दे,
हर ख्वाहिश पूरी हो, खुशियों से आपकी झोली भर दे.

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चांद की रोशनी संग

चांद की रोशनी संग आई है खुशियों की बहार,
मुबारक हो आपको ये प्यारी सी चांद रात बार-बार.

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चांद रात की ये खूबसूरत शाम

चांद रात की ये खूबसूरत शाम मुबारक हो,
आपकी हर दुआ कबूल हो, हर अरमान पूरा हो.

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चांद नजर आया

चांद नजर आया, दिल में खुशियां छा गई,
आपको चांद रात की ढेरों मुबारकबाद आ गई.

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चांद की चमक

चांद की चमक से सजी ये प्यारी रात है,
आपके जीवन में खुशियों की सौगात है.

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चांद रात आई

चांद रात आई है खुशियों का पैगाम लेकर,
आपके चेहरे पर मुस्कान रहे हर दम खिलकर.

Tags:
Eid 2026Eid Wishesislamic rules
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