Chanakya Niti: किन 8 तरह के लोगों को नहीं करनी चाहिए सुंदर लड़की से शादी, आप भी जान लें

Chanakya Niti: समाज कितना भी बदल जाए, लेकिन भाव, भावनाएं और अनुभव कभी नहीं बदलते हैं. शादी-विवाह में लोग अकसर जल्दबाजी कर जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है. वैसे भी कहा जात है कि धोखा हमेशा बहुत ही खूबसूरत होता है. आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि 8 पुरुषों को सुंदर महिला से विवाह नहीं करना चाहिए. सुंदर पत्नी हर किसी के लिए वरदान नहीं होती.