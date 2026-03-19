Vastu Shastra: आज ही घर से हटा दें ये चीजें, वरना नहीं होगी बरकत, बने हुए काम जाएंगे बिगड़
Vastu Shastra: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 यानी आज से आरंभ हो गई है. ये नौ दिन मां दुर्गा की आराधना और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का शुभ अवसर हैं. नवरात्रि से पहले घर की सफाई, व्यवस्था और अशुभ वस्तुओं को हटाना जीवन में तरक्की और खुशहाली लाता है. ऐसे में अगर सफाई के दौरान आप अपने घर से ये चीजें हटाना भूल गए हैं तो अभी हटा लें. आइए जानते हैं वो क्या चीजे हैं-
टूटी-फूटी मूर्तियां और धार्मिक वस्तुएं
घर के मंदिर में अगर देवी-देवताओं की मूर्तियां टूटी हों, तस्वीरें फटी हों या पूजा सामग्री खराब हो, तो इन्हें रखना अशुभ माना जाता है. ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं और पूजा का फल कम कर सकती हैं. इन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी मंदिर में दान कर दें.
बंद या खराब घड़ियां
घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु में ठहराव और रुकावट का संकेत है. ये जीवन में प्रगति को रोक सकती हैं. नवरात्रि से पहले ऐसी घड़ियों को ठीक कर दें या बाहर निकाल दें. समय का प्रवाह सुचारू रखने के लिए घर में चलती और सही समय दिखाने वाली घड़ी रखना शुभ होता है.
टूटे बर्तन और खराब रसोई सामान
रसोई में दरार वाले बर्तन, टूटे कप, प्लेट या बेकार हो चुका सामान रखने से परिवार में झगड़े, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं. नवरात्रि से पहले या आज ही ऐसे सामान को हटा दें और रसोई को पूरी तरह साफ-सुथरा रखें, ताकि मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे.
बेकार और जमा कबाड़ का सामान
पुराने कपड़े, टूटे फर्नीचर या लंबे समय से घर में जमा कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा का भंडार होते हैं. ये घर में रुकावटें और नेगेटिविटी बढ़ाते हैं.
सूखे या मुरझाए पौधे
घर में सूखे, मुरझाए या मरे हुए पौधे रखना अशुभ माना जाता है. ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं और घर वालों के स्वास्थ्य और मनोबल पर असर डाल सकते हैं. नवरात्रि से पहले इन्हें हटा दें और उनकी जगह हरे-भरे, फूल वाले पौधे लगाएं.
अशुभ या टूटे घरेलू उपकरण
टूटे इलेक्ट्रॉनिक या घरेलू उपकरण, जैसे खराब पंखे, लाइट या उपकरण, घर में ऊर्जा अवरोध पैदा करते हैं. नवरात्रि से पहले इन्हें ठीक कर दें या हटाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दैनिक जीवन में सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है.
अव्यवस्थित घर और अनचाही चीजें
अव्यवस्थित घर, गंदगी या अनावश्यक चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं. नवरात्रि से पहले घर को पूरी तरह व्यवस्थित और साफ करें. हर कोना नेगेटिविटी मुक्त होना चाहिए, ताकि मां दुर्गा की कृपा जीवन में सुख, शांति और सफलता ला सके.