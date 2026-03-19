Vastu Shastra: आज ही घर से हटा दें ये चीजें, वरना नहीं होगी बरकत, बने हुए काम जाएंगे बिगड़

Vastu Shastra: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 यानी आज से आरंभ हो गई है. ये नौ दिन मां दुर्गा की आराधना और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का शुभ अवसर हैं. नवरात्रि से पहले घर की सफाई, व्यवस्था और अशुभ वस्तुओं को हटाना जीवन में तरक्की और खुशहाली लाता है. ऐसे में अगर सफाई के दौरान आप अपने घर से ये चीजें हटाना भूल गए हैं तो अभी हटा लें. आइए जानते हैं वो क्या चीजे हैं-