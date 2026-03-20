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Navratri Bhog List: नवरात्र पर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हर दिन लगाएं इन चीजों का भोग

Navratri Bhog List: चैत्र नवरात्र के नौ दिन प्रत्येक दिन देवी के अलग रूप की पूजा और उनके पसंदीदा भोग से मनाए जाते हैं. पहले दिन से लेकर नौवें दिन तक, मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक, हर माता को अर्पित किए जाने वाले भोग का विशेष महत्व है.


By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 20, 2026 9:30:28 AM IST

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नवरात्र में इन चीजों का भोग लगाएं

चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा का विशेष महत्व है. प्रत्येक दिन देवी के अलग रूप की पूजा होती है और उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं.

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मिठाई

नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. उन्हें घी अर्पित करने से शरीर स्वस्थ रहता है, रोग दूर होते हैं और मन में स्थिरता आती है. इस दिन घर में कल्याण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

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चीनी, मिश्री या पंचामृत

दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है. उन्हें मिश्री, चीनी या पंचामृत चढ़ाने से जीवन में मिठास, संतुलन और मानसिक शांति बनी रहती है. इस दिन माता के दर्शन से ज्ञान, बुद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है. भक्तों का मन शांत और जीवन सफल रहता है.

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दूध या केसर वाली खीर

तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई चढ़ाई जाती है. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. माता भक्तों को संकटों से बचाती हैं और उनके घर में खुशहाली लाती हैं.

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मालपुआ

चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है. उन्हें मालपुआ या मीठा प्रसाद अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है. माता की कृपा से परिवार में संतुलन, सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

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केला

पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है. उन्हें केला चढ़ाने से बुद्धि, शक्ति और संतोष की प्राप्ति होती है. माता स्कंदमाता परिवार में प्रेम, सामंजस्य और सुरक्षा की भावना लाती हैं.

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शहद

छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना होती है. उन्हें शहद अर्पित करने से जीवन में सौम्यता, आकर्षण और मान-सम्मान बढ़ता है. माता कात्यायनी भक्तों की परेशानियों को दूर करती हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं.

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गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं

सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. उन्हें गुड़ अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है. देवी कालरात्रि भय, रोग और संकट से बचाती हैं.

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नारियल या नारियल की बर्फी

आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है. उन्हें नारियल या नारियल की बर्फी अर्पित करने से जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि आती है.

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हलवा, चना और पूरी

नवरात्र के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है. उन्हें हलवा, चना और पूरी अर्पित करने से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सिद्धि और उपलब्धि प्राप्त होती है.

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