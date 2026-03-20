Navratri Bhog List: नवरात्र पर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हर दिन लगाएं इन चीजों का भोग

Navratri Bhog List: चैत्र नवरात्र के नौ दिन प्रत्येक दिन देवी के अलग रूप की पूजा और उनके पसंदीदा भोग से मनाए जाते हैं. पहले दिन से लेकर नौवें दिन तक, मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक, हर माता को अर्पित किए जाने वाले भोग का विशेष महत्व है.