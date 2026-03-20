Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर जानें मां दुर्गा के नौ दिव्य रूप और उनके वाहन
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में भक्त मां दुर्गा के नौ दिव्य रूपों की पूजा में लग गए हैं. हर रूप अलग शक्ति, गुण और महत्व का प्रतीक है, और इनके वाहन भी उनके स्वभाव और दिव्यता को दर्शाते हैं.
मां दुर्गा के नौ रूप और उनके वाहनों का महत्व
नवरात्र में मां दुर्गा के नौ दिव्य रूपों की पूजा की जाती है. हर रूप अलग शक्ति, गुण और महत्व रखता है. इन नौ रूपों के वाहन भी उनकी शक्ति, स्वभाव और प्रतीक को दर्शाते हैं.
मां शैलपुत्री
चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है. यह स्थिरता और शक्ति का प्रतीक हैं. माता का वाहन नंदी बैल है, जो शक्ति, धैर्य और मजबूती का प्रतीक है. मां त्रिशूल और कमल धारण करती हैं.
मां ब्रह्मचारिणी
मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और ज्ञान की देवी हैं. यह रूप संयम और ब्रह्मविद्या का प्रतीक है. माता का वाहन सिंह है, जो साहस और सामर्थ्य को दर्शाता है.
मां चंद्रघंटा
मां चंद्रघंटा का रूप योद्धा रूप होता है, जो शत्रुओं का नाश करती हैं. माता का वाहन बाघ है, जो चपलता और शक्ति का प्रतीक है.
मां कुष्मांडा
मां कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता मानी जाती हैं और सूर्य को ऊर्जा देने वाली हैं. माता का वाहन सिंह है, जो उनकी सर्वशक्तिमानता और तेज को दर्शाता है.
मां स्कंदमाता
मां स्कंदमाता मातृत्व और करुणा की देवी हैं. उनका वाहन सिंह है, जो उनकी रक्षक शक्ति को दिखाता है. ये कार्तिकेय की माता भी हैं.
मां कात्यायनी
मां कात्यायनी महिषासुर का मर्दन करने वाली शक्ति हैं. माता का वाहन बाघ है, जो उनकी उग्र शक्ति और साहस का प्रतीक है.
मां कालरात्रि
मां कालरात्रि सबसे उग्र रूप हैं, अंधकार और नकारात्मकता का नाश करती हैं. उनका वाहन गधा है.
मां महागौरी
मां महागौरी शांति और शुद्धता की देवी हैं. उनका वाहन नंदी बैल है, जो शक्ति और कोमलता का संतुलन दर्शाता है.
मां सिद्धिदात्री
मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियां देने वाली देवी हैं. उनका वाहन कमल है, जो शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है. इस दिन की पूजा से भक्तों को शक्ति, ज्ञान, साहस और सिद्धि प्राप्त होती है.